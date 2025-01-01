オンラインチュータリングビデオメーカー: 魅力的なレッスンを迅速に作成

AIアバターを使用して教育コンテンツを簡単に変換し、ダイナミックでパーソナライズされた学習体験を提供する魅力的なビデオチュートリアルを生成します。

忙しい教育者向けに設計された、複雑な概念をHeyGenのAIアバターを使って説明する方法を紹介する、活気ある60秒のオンラインチュータリングビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは明るく励みになるもので、AI生成の明瞭で親しみやすいナレーションを使用し、学生にとって学びやすく魅力的なものにしてください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーが自社製品を効果的に説明するための45秒のチュートリアルビデオを開発し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成機能を使用してビデオを直接生成する力を示してください。クリーンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルを維持し、直接的で情報豊かな音声トーンで重要なメッセージを迅速に伝えます。
サンプルプロンプト2
コンテンツクリエイターやオンラインコース開発者向けに、プロフェッショナルなボイスオーバー生成のシームレスな統合を強調した、ダイナミックな30秒のAIチュートリアルビデオメーカーのショーケースを想像してください。ビジュアルはテンポの速い編集とモダングラフィックスを特徴とし、エネルギッシュで説得力のあるナレーションで、魅力的なチュートリアルがどれほど迅速に制作できるかを強調します。
サンプルプロンプト3
DIY愛好家や技術初心者を対象に、あらゆる指導コンテンツにアクセス可能な字幕を追加する簡単さを示す、包括的な90秒のハウツービデオを制作してください。落ち着いた明瞭なビジュアルプレゼンテーションを採用し、ステップバイステップの明確さに焦点を当て、フォローしやすい音声トラックで、多様な視聴者に最大限の理解を保証します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

オンラインチュータリングビデオメーカーの使い方

オンラインレッスンをダイナミックで魅力的なビデオチュートリアルに簡単に変換します。教育者に最適な強力なAI機能を使用して高品質の指導コンテンツを作成します。

1
Step 1
レッスンを作成
スクリプトを作成するか、既存のチュータリングコンテンツをプラットフォームに貼り付けることから始めます。このスクリプトからのテキストビデオ機能が、プロフェッショナルなチュートリアルビデオメーカー体験の基礎を築きます。
2
Step 2
プレゼンターを選択
多様なAIアバターから選択して、オンラインチュータリングビデオを強化します。これらのAIヒューマンアバターは、レッスンに命を吹き込み、複雑なトピックを理解しやすくします。
3
Step 3
明確さと洗練を追加
自動生成されたボイスオーバーと明確なアニメーション字幕で学習を強化します。字幕/キャプション機能により、すべての学生がアクセスしやすく、フォローしやすいレッスンを保証します。
4
Step 4
エクスポートと共有
指導ビデオが洗練されたら、さまざまなアスペクト比で簡単にエクスポートできます。高品質のAI生成ビデオドキュメンテーションを、あらゆるプラットフォームで学生に簡単に配布します。

使用例

ソーシャルプラットフォーム向けに魅力的な短編コンテンツを制作し、見込み学生を引き付け、教育します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なオンラインチュータリングビデオの作成を効率化しますか？

HeyGenは高度なAIを使用して高品質のオンラインチュータリングビデオを迅速に制作する力を提供します。ダイナミックなテンプレートとAIスクリプト生成を活用して、ワークフローを簡素化し、視聴者のエンゲージメントを向上させることができ、理想的なAIチュートリアルビデオメーカーとなります。

HeyGenは教育コンテンツを提示するためのリアルなAIヒューマンアバターを提供していますか？

はい、HeyGenは教育コンテンツを提示するために使用できる多様なリアルなAIヒューマンアバターを提供しています。これらのAIヒューマンアバターをAI生成のボイスオーバーやアニメーション字幕と組み合わせることで、指導ビデオにプロフェッショナルなタッチを加えることができます。

HeyGenがAI生成のビデオドキュメンテーションやハウツービデオの制作に理想的な理由は何ですか？

HeyGenはスクリプトからのテキストビデオ生成機能や充実したメディアライブラリなどの包括的なツールを提供し、効果的なAI生成のビデオドキュメンテーションを作成できます。テキストを簡単に魅力的なハウツービデオに変換し、プロフェッショナルなアニメーション字幕やブランディングコントロールを活用できます。

HeyGenはビデオチュートリアルを作成するための従来の画面録画ツールを置き換えることができますか？

HeyGenは直接的な画面録画を提供していませんが、AIビデオエディターは既存のコンテンツやテキストをダイナミックなビデオチュートリアルに変換するのに優れています。AI生成のボイスオーバーやAIヒューマンアバターを活用して、画面録画を必要とせずに洗練された指導ビデオを効率的に作成できます。