Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーや人事マネージャー向けに、効果的な研修ビデオを新入社員のオンボーディング用に簡単に制作する方法を示す、非常に魅力的な90秒の指導ビデオを作成することを想像してください。ビジュアルプレゼンテーションは明るくユーザーフレンドリーで、画面上のテキストが重要なステップを強調し、元気で励みになるナレーションが補完します。このビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能が、書かれた資料を魅力的なビジュアル学習体験に変える力を強調します。
企業の研修部門やインストラクショナルデザイナーを対象に、AIビデオジェネレーターを使用することで達成されるスピードと品質を示す、簡潔な2分間の企業研修ビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは現代的で情報豊かであり、視聴者の興味を維持するためにダイナミックなシーンの切り替えとデータビジュアライゼーションを組み込み、権威ある明瞭なナレーションを組み合わせます。HeyGenの高度なナレーション生成機能を強調し、カスタムボイスが企業研修ビデオのプロフェッショナルな影響をどのように高めるかを示します。
教育者やLMS管理者向けに、カスタマイズ可能なテンプレートが多様な学習管理システムコンテンツの作成をどのように簡素化するかに焦点を当てた、魅力的な45秒のチュートリアルをデザインしてください。ビジュアルスタイルはアクセスしやすく明確で、さまざまなテンプレートの応用を示し、読みやすいテキストオーバーレイと落ち着いたガイドナレーションを提供します。HeyGenの強力な字幕/キャプション機能が、すべての研修参加者に対して異なる学習環境でのアクセス性と理解をどのように保証するかを強調します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは技術研修ビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターとして機能し、ユーザーがスクリプトをプロフェッショナルな研修ビデオに変換できるようにし、AIアバターとAIナレーションを使用してL&Dチームの制作プロセスを大幅に効率化します。このテキスト-to-ビデオジェネレーターは、複雑なビデオ編集ツールの必要性を排除します。
HeyGenは企業研修コンテンツのためにAIアバターをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは企業研修ビデオのブランドアイデンティティに合わせてAIアバターを広範にカスタマイズすることができ、ロゴや色などのブランディングコントロールをサポートします。多様なトーキングヘッドのライブラリから選ぶか、カスタムアバターを作成して、一貫したビジュアル体験を確保できます。
HeyGenの学習モジュール作成のためのテキスト-to-ビデオジェネレーターのプロセスは何ですか？
HeyGenのテキスト-to-ビデオジェネレーターを使用すると、スクリプトを入力するだけで、AIがバーチャルプレゼンターとナレーションを使用してダイナミックなビデオに変換します。この強力な機能は、あらゆる学習管理システムに適した魅力的な研修ビデオの開発を効率化します。
HeyGenは技術デモンストレーションのための画面録画をサポートしていますか？
HeyGenは主にAIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオによるAI生成コンテンツに焦点を当てていますが、既存の画面録画や外部メディアとシームレスに統合します。画面録画を簡単にアップロードし、HeyGenのAI生成シーンと組み合わせて包括的な研修ビデオを作成できます。