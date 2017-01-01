オンラインストアビデオメーカーで売上を向上
スクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、プロフェッショナルな製品ビデオを簡単に制作し、顧客を増やしましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティング専門家をターゲットにした45秒のプロフェッショナルなビデオを開発し、効果的なeコマースビデオマーケティング戦略におけるAIアバターの影響を示します。ビジュアルとオーディオスタイルは洗練されており、現代的なバックグラウンドミュージックとダイナミックなグラフィックスを特徴とし、HeyGenのAIアバターを使用して重要な情報を提示し、明確な字幕/キャプションで強化します。
コンテンツクリエイター向けに、オンラインビデオメーカーの効率性を新製品の紹介に活用する、60秒の情報豊かな製品デモビデオを制作します。美学はクリーンで正確であり、アップビートなインストゥルメンタルトラックとHeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して製品の特徴をナレーションし、高品質なビデオを簡単に作成できることを示します。
忙しいeコマースストアオーナー向けに、AIビデオジェネレーターがどのようにして迅速に魅力的なeコマースビデオマーケティングコンテンツを生成できるかを示す、パンチの効いた15秒のソーシャルメディア広告を作成します。このビデオは、トレンドのオーディオトラックと大胆なテキストオーバーレイを特徴とし、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して迅速な作成とダイナミックなビジュアルを実現します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは私のオンラインストアの製品デモビデオをどのように作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターとカスタマイズ可能なビデオテンプレートを使用して、魅力的な製品デモビデオを制作できる高度なAIビデオジェネレーターであり、eコマースビデオマーケティングを強化するのに最適です。
HeyGenはビデオ編集のためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？
HeyGenは、使いやすいドラッグ＆ドロップエディターと豊富なビデオテンプレートを備えた包括的なオンラインビデオメーカーを提供しており、アニメーションや音楽などを簡単に追加できます。
HeyGenは高度な機能で私のビデオコンテンツを強化できますか？
もちろんです。HeyGenは、ダイナミックなナレーションのためのリアルなテキスト読み上げ機能や、ビデオの背景を削除する機能など、強力な機能を統合しており、どのプラットフォームでも洗練されたプロフェッショナルな外観を実現します。
HeyGenで高品質なビデオを簡単に制作し、共有できますか？
はい、HeyGenは4K解像度のエクスポートをサポートしており、コンテンツを美しく見せます。作成後、プロフェッショナルに編集されたビデオをソーシャルメディアや他のプラットフォームで簡単に共有して、リーチを最大化できます。