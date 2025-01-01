オンラインストアプロモビデオメーカーで即座に売上を伸ばす

魅力的なビデオテンプレートと簡単な作成で、eコマースの売上を伸ばし、観客を魅了しましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
販売を増やすための魅力的なコンテンツを求めるマーケティングマネージャー向けに、説得力のある45秒の説明ビデオを作成してください。ビジュアルとオーディオスタイルはプロフェッショナルで明確であるべきで、フレンドリーなAIアバターがナレーションをガイドし、クリーンで楽観的なビジュアルとバックグラウンドミュージックを特徴とします。HeyGenの「AIアバター」と自然な「ボイスオーバー生成」機能が、効果的なAIプロモビデオメーカーソリューションの作成を簡素化できることを強調してください。
サンプルプロンプト2
オンラインストアのために迅速でインパクトのあるコンテンツを必要とするソーシャルメディアマーケターをターゲットにした、テンポの速い15秒のプロモ広告を開発してください。このビデオはトレンディでビジュアル重視であり、目立つテキストオーバーレイとキャッチーなポップミュージックを伴うべきです。HeyGenの「スクリプトからのテキスト-ビデオ生成」と自動「字幕/キャプション」を使用して、ソーシャルメディアマーケティングコンテンツを簡単に生成できることを示してください。
サンプルプロンプト3
ブランドマネージャーが、eコマースストアのさまざまなプラットフォームで一貫したブランドイメージを維持するための洗練された60秒のプロモーションビデオを作成する方法を紹介してください。このビデオは、洗練されたビジュアルスタイルとブランド中心のカラーパレット、そしてインストゥルメンタルな企業音楽を展示するべきです。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」の力を活用して、異なるチャンネル向けにカスタムビデオコンテンツを適応させ、「メディアライブラリ/ストックサポート」を利用して高品質なビジュアルを提供することに焦点を当ててください。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

オンラインストアプロモビデオメーカーの使い方

直感的なAIプラットフォームで、顧客を引き付け、売上を伸ばす魅力的なプロモーションビデオを簡単に作成しましょう。

1
Step 1
プロジェクトを作成
オンラインストア向けにデザインされたさまざまなプロフェッショナルなビデオテンプレートから選択し、プロモーションビデオ作成を迅速かつ簡単に開始します。
2
Step 2
製品コンテンツを追加
製品の画像やビデオをアップロードし、豊富なメディアライブラリを活用して、関連するビジュアルやブランディング要素でプロモーションビデオを強化します。
3
Step 3
魅力的なナレーションを生成
スクリプトから直接リアルなボイスオーバーを生成し、オンラインストアのプロモーションのために明確でインパクトのあるコミュニケーションを確保します。
4
Step 4
エクスポートと共有
異なるプラットフォーム向けにアスペクト比を調整してプロモーションビデオを完成させ、高品質な作品をソーシャルメディアマーケティングやオンラインストア向けにエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客の声を活用したビデオ

顧客の成功事例をフィーチャーした説得力のあるAI搭載ビデオを作成し、信頼を築き、オンラインストアの製品の信頼性を高めます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして私のビジネスのプロモーションビデオ作成を簡素化できますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なビデオテンプレートの幅広い選択肢を提供することで、プロモーションビデオの作成プロセスを簡素化します。スクリプトから魅力的なコンテンツを迅速に生成でき、あらゆるビジネスニーズに対応する効率的なプロモビデオメーカーです。

HeyGenはプロモーションビデオでリアルなAIボイスオーバーを提供できますか？

はい、HeyGenは高度なAI機能を備えており、プロモーションビデオのためにリアルなボイスオーバーを生成できます。AIアバターと組み合わせることで、複雑なビデオ編集ツールを必要とせずに、インパクトのあるナレーションを持つプロフェッショナルなプロモ広告を作成するのに役立ちます。

HeyGenで作成したプロモーションビデオにブランドを統合できますか？

もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーをプロモーションビデオにシームレスに統合できます。これにより、オンラインストアやソーシャルメディアマーケティングのためのビデオコンテンツが一貫してプロフェッショナルな外観を保つことができます。

HeyGenは異なるプラットフォーム向けにどのようなプロモーションビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは多用途なプロモビデオメーカーで、魅力的なプロモ広告や詳細な説明ビデオを含むさまざまなタイプのプロモーションビデオを作成できます。アスペクト比のリサイズや字幕機能を活用して、ソーシャルメディアマーケティング、オンラインストア、その他のプラットフォーム向けにコンテンツを最適化できます。