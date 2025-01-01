中学生向けに設計された、複雑な科学原理を簡単に説明する60秒の活気ある解説動画を作成してください。ビジュアルスタイルは明るいアニメーションと魅力的なグラフィックで満たされ、明確で熱意あるナレーションが伴います。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して、注目を集め、学習を促進するダイナミックで視覚的に魅力的なシーケンスを迅速に組み立てましょう。

ビデオを生成