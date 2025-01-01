オンラインレッスンビデオメーカー: 魅力的な教育動画を作成
AIアバターを使用して、学生と教師のための素晴らしいインタラクティブな教育動画を簡単に作成し、エンゲージメントと理解を向上させましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しい教師を対象にした、学校のデジタル提出プロセスを案内する45秒のプロフェッショナルでありながら親しみやすい指導動画を制作してください。この動画には、フレンドリーな「AIアバター」が主要なステップを明確に伝える内容が含まれ、クリーンなビジュアルと落ち着いた情報音声が特徴です。これにより、ライブタレントを録画することなく効果的なトレーニング動画を作成し、教師に一貫した情報を提供できます。
見込み学生とその親を対象にした、インスピレーションを与える90秒のバーチャルキャンパスツアー動画を開発してください。この動画は、キャンパスのハイライトを紹介する高品質でシネマティックなビジュアルスタイルが必要で、感動的なインストゥルメンタル音楽と魅力的なナレーションが伴います。HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を利用して、現地の映像を補完する魅力的なBロールを追加し、新しい入学者を引き付ける没入型の学校マーケティング動画を作成します。
視覚的およびテキストによる補強を必要とする学生のために、数学の簡単な概念を説明する30秒の簡潔な教育動画を設計してください。スタイルはシンプルでアクセスしやすく、明確なテキストアニメーションとシンプルで直接的なナレーションが特徴です。「字幕/キャプション」を全体にわたって目立たせ、多様な学習者をサポートし、これらのビデオベースのレッスンでの理解を向上させます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な教育動画の作成を強化しますか？
HeyGenは直感的なAIビデオジェネレーターとして、教育者と学生がカスタマイズ可能なテンプレート、AIアバター、豊富なビデオテンプレートを使用して魅力的な教育動画を作成できるようにし、学習教材をダイナミックでインタラクティブなものにします。
HeyGenはオンラインレッスン動画を迅速に作成するためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？
HeyGenはドラッグ＆ドロップ編集、AIテキスト読み上げ、包括的なストックメディアライブラリなどの機能を備え、オンラインレッスン動画の作成を簡素化します。クラスのビジュアル、カスタムアニメーション、絵文字を簡単に追加して、技術的な知識がなくても素晴らしい動画を作成できます。
HeyGenは教師や学校向けのプロフェッショナルな指導動画の作成を支援できますか？
もちろんです。HeyGenは教師や学校に最適な強力なビデオ作成プラットフォームです。AIアバター、アニメーションプレゼンテーション、ブランディングコントロールを使用して、高品質の指導動画を制作し、すべてのビデオベースのレッスンで一貫したプロフェッショナルなイメージを維持できます。
HeyGenはどのようにAIを活用して教育動画の制作を効率化しますか？
HeyGenはAIアバター、AIテキスト読み上げ、AIスクリプトライターなどのAI駆動ツールを活用して、テキストを動画に変換します。このインテリジェントなビデオツールは動画作成時間を大幅に短縮し、教育者がコンテンツに集中できるようにしながら、HeyGenがアニメーショングラフィックスとビデオプレゼンテーションを担当します。