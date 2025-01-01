小規模ビジネスオーナーがオンラインプレゼンスを強化するための、活気ある30秒のマーケティングビデオを作成してください。明るくプロフェッショナルなビジュアルとオーディオスタイルを使用し、HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して、魅力的な広告を迅速にデザインする方法を紹介します。新しい製品やサービスを説明するフレンドリーな「AIアバター」をフィーチャーし、「オンライン無料ビデオメーカー」が複雑なマーケティングタスクを簡素化し、「ボイスオーバー生成」によりアバターのスクリプトに完璧に一致させることができることを示します。

