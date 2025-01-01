オンライン無料ビデオメーカー：簡単に素晴らしいビデオを作成
簡単に素晴らしいビデオを作成しましょう。私たちのAIビデオジェネレーターは、スクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、あらゆるソーシャルプラットフォームであなたのアイデアを実現します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
コンテンツクリエイターやソーシャルメディアマネージャーをターゲットにした、動的な45秒のソーシャルメディアプロモーションビデオを開発してください。テンポの速い、視覚的に豊かな美学を利用し、トレンドのバックグラウンドミュージックで補完します。このビデオは、「AIビデオジェネレーター」がHeyGenの豊富な「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して、コンセプトをすぐに共有可能なコンテンツに変える方法を強調します。自動生成された「字幕/キャプション」を含め、さまざまな「ソーシャルプラットフォーム」での広範なアクセスを確保し、コンテンツ作成を効率的かつ効果的にします。
複雑なトピックを簡素化したいと考えているYouTuberや教育者向けに、明確で情報豊かなビジュアルスタイルとクリアでフレンドリーなナレーションを採用した、簡潔な60秒のインストラクションビデオを制作してください。このビデオは、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して、スクリプトを洗練された説明に変える方法を示し、すべてのポイントが正確に伝えられることを保証します。「ボイスオーバー生成」を使用して一貫した音声品質を確保し、学習を強化するために目立つ「字幕/キャプション」を含め、効果的なビデオ編集の完璧な例を作成します。
ソーシャルメディアでエキサイティングなニュースやイベントの招待を共有するのに理想的な、陽気な30秒の個人発表ビデオを想像してください。人気のある、心躍るオーディオと組み合わせた、楽しい現代的なビジュアル美学を取り入れます。目標は、「オンラインビデオメーカー」を使用してカスタムコンテンツを簡単に作成する方法を示すことです。魅力的な「AIアバター」を選んでメッセージを伝えます。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を強調し、発表がどの「ソーシャルプラットフォーム」でも完璧に見えるようにし、ユーザーが友人や家族とニュースを簡単に共有できるようにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはクリエイティブプロジェクトのビデオ作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、テキストを魅力的なビデオに簡単に変換する高度なAIビデオジェネレーターです。カスタマイズ可能なテンプレートとAIアバターの幅広い選択肢を備えたHeyGenは、あなたの個人的なオンラインビデオメーカーとして機能し、高品質なクリエイティブコンテンツを迅速に制作できます。
HeyGenはブランディングとプロフェッショナルなビデオ編集をサポートしますか？
もちろんです。HeyGenは、ビデオがブランドアイデンティティに合致するようにするための強力なブランディングコントロールを提供し、強力なビデオ編集機能を備えています。ロゴやカスタムカラーを簡単に追加し、さまざまなソーシャルプラットフォーム向けに洗練されたコンテンツを生成するためのキャプションを作成できます。
HeyGenはコンテンツ制作を効率化するためにどのようなAIツールを提供していますか？
HeyGenは、ビデオ編集のワークフローを革新する強力なAIツールを統合しています。AIアバターとテキストからビデオへの技術を活用して、魅力的な物語を作成し、従来のビデオ制作にかかる時間を大幅に短縮します。
HeyGenは多様なメディアと柔軟なエクスポートオプションをサポートしていますか？
はい、HeyGenはストック映像を含む包括的なメディアライブラリをサポートし、ビデオを豊かにします。オンラインビデオメーカーのプロジェクトが完了したら、HeyGenはさまざまなフォーマットでのアスペクト比のリサイズとエクスポートを可能にし、どのプラットフォームでも準備が整います。