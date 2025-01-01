オンライン教育ビデオメーカー：魅力的なレッスンを素早く作成

AIアバターを使用して、魅力的なビジュアルと明確なナレーションでレッスンを変革し、迅速で効果的な学習コンテンツを作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーがSEOの基本を迅速に把握できるように設計された30秒の説明ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはモダンでクリーンにし、メディアライブラリからのプロフェッショナルなテンプレートとシーンを活用し、画面上の字幕/キャプションで重要なポイントを強調し、忙しいプロフェッショナルにとってアクセスしやすく、影響力のあるコンテンツにします。
サンプルプロンプト2
新入社員のオンボーディング用に、会社の内部プロジェクト管理ソフトウェアの60秒のトレーニングビデオを開発してください。このビデオは、スクリプトからのテキストをビデオに変換し、サポート的な字幕/キャプションと共に、落ち着いた指導的なナレーションで明確なステップバイステップのビジュアルデモンストレーションを特徴とします。アスペクト比のリサイズとエクスポート機能により、さまざまな内部プラットフォームに完璧に適応します。
サンプルプロンプト3
新しいエコフレンドリー製品を紹介するために、ソーシャルメディアユーザーを対象としたダイナミックな15秒のマーケティングビデオを制作してください。ビジュアルの美学はテンポが速く、視覚的に印象的で、魅力的なクリップのために広範なメディアライブラリ/ストックサポートを活用し、AIアバターが短く登場します。スクリプトからの簡潔なテキストをビデオに変換して生成された全体の物語は、瞬時に注意を引き、興味を引くように設計されています。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

オンライン教育ビデオメーカーの仕組み

AI駆動のツールで教育コンテンツを魅力的なビデオに簡単に変換し、スクリプトから共有可能なレッスンへの作成を効率化します。

1
Step 1
スクリプトを作成
教育コンテンツを作成または貼り付けて開始します。当プラットフォームは「スクリプトからのテキストをビデオに変換」を使用して、AIビデオメーカー技術を活用し、テキストを瞬時にビデオシーンに変換します。
2
Step 2
プレゼンターと声を選ぶ
レッスンをナレーションするために多様な「AIアバター」から選択します。選んだアバターに自然な音声のナレーションを組み合わせて、教材を生き生きとさせます。
3
Step 3
ビジュアルとアクセシビリティを追加
事前にデザインされた「テンプレートとシーン」を利用してビジュアルコンテキストを追加するか、自分のメディアをアップロードします。「字幕/キャプション」を自動生成して、オンライン教育ビデオのアクセシビリティを向上させ、学習を強化します。
4
Step 4
レッスンをエクスポートして共有
教育ビデオが完成したら、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用してさまざまな形式で簡単にエクスポートします。完成したトレーニングビデオを学生や学習管理システムと共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

歴史的な物語を視覚化

AIビデオストーリーテリングを活用して、歴史的な出来事を鮮やかにアニメーション化し、学習をより没入的で記憶に残るものにします。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な教育ビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenはAIアバターとリアルなテキスト読み上げを使用して、魅力的な教育ビデオを作成する力を提供します。カスタマイズ可能なテンプレートとシーンの豊富なライブラリがビデオ作成プロセスを簡素化し、どの教育者にもアクセス可能にします。

HeyGenは教育ビデオ制作のためにどのようなクリエイティブ資産を提供しますか？

HeyGenは、教育コンテンツを強化するためのストック写真やビデオを含む豊富なメディアライブラリを提供します。また、ロゴや色を使用してビデオをカスタマイズし、一貫した外観と感触を確保するためのブランディングコントロールを活用できます。

HeyGenを使用してアニメーション教育ビデオをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは直感的なドラッグアンドドロップインターフェースと多用途なテンプレートを使用して、アニメーション教育ビデオを完全にカスタマイズすることができます。これにより、オーディエンスに合わせたユニークで影響力のある学習体験を作成する力を提供します。

HeyGenはインタラクティブな教育ビデオや画面録画の機能を提供していますか？

HeyGenは主にAIアバター駆動のビデオ作成に焦点を当てており、インタラクティブな要素や画面録画機能を直接サポートしていません。テキストやスクリプトから高品質な説明ビデオやトレーニングビデオを生成することに優れています。