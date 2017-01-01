オンラインコースビデオメーカー：手軽なeラーニングコンテンツ
正確な音声生成を活用して、グローバルな学習者向けに高品質で魅力的なオンラインコースビデオを数分で制作します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
グローバルなリーチを拡大したい教育者は、多言語教育の力を強調する魅力的な90秒のビデオを制作するべきです。この情報豊かで魅力的なナラティブは、グローバルな視聴者を対象に、多様なビジュアルと多言語オーディオを特徴とし、HeyGenの強力な音声生成と自動字幕/キャプション機能を活用して、アクセス可能なオンラインコースビデオを制作する方法を示します。
洗練されたオンラインプレゼンスを目指す小規模ビジネスオーナーやフリーランスのコンテンツクリエイターは、コースのプロフェッショナルな仕上がりを強調する45秒のビデオを作成できます。現代的で高解像度のビジュアルとアップビートなバックグラウンドミュージックを使用し、このプロンプトはHeyGenの優れたテンプレートとメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、高品質なビデオ制作を実現し、4K品質のビデオを簡単に作成することを強調します。
マーケティングチームやソーシャルメディアマネージャーは、さまざまなプラットフォーム向けに長尺コンテンツを再利用するのがいかに簡単かを示すダイナミックな30秒のビデオを評価するでしょう。このテンポの速いテキストオンスクリーンのプレゼンテーションは、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能とアスペクト比のリサイズ＆エクスポートの効率性を示し、多様な視聴者向けのコンテンツ作成とポストプロダクションを簡素化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはオンラインコースビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、オンラインコースビデオの作成プロセス全体を効率化する高度なAIビデオジェネレーターです。AIアバターとテキストからビデオへの機能を利用して、スクリプトを効率的に洗練されたeラーニングビデオに変換し、直感的なオンラインコースビデオメーカーとして機能します。
HeyGenは高品質なビデオ制作のためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは、プロフェッショナルなビデオ制作のための強力な機能を提供し、4K品質のビデオを生成し、8つの異なる言語での音声オーバーを組み込むことができます。また、オンラインコース用に字幕/キャプションを簡単に追加し、カスタム背景を利用することも可能です。
HeyGenは教育コンテンツのカスタムブランディングとビデオ編集をサポートしますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールをユーザーに提供し、ロゴや特定の色を統合して、eラーニングビデオ全体でブランドの一貫性を維持することができます。そのプラットフォームはビデオ編集を簡素化し、クリップをカスタマイズし、魅力的なコンテンツのための優れたテンプレートを利用することができます。
HeyGenはオンラインコースの多様なコンテンツ形式とメディア統合をサポートしますか？
はい、HeyGenは豊富なメディアライブラリを提供し、さまざまなコンテンツ形式をサポートしており、多様なオンラインコースビデオの作成に最適です。ストックメディアをシームレスに統合し、アスペクト比のリサイズを行うことで、どのプラットフォームでも最適化されたコンテンツを提供し、コンテンツ作成プロセスを向上させます。