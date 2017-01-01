魅力的なコンテンツのためのオンラインコースビデオジェネレーター
スクリプトからのテキストビデオを使用して迅速に魅力的なコースを作成し、学習者のインタラクションと保持を向上させます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーやHRトレーナー向けに45秒の情報ビデオを開発し、彼らがどのようにして魅力的な内部トレーニングを迅速にデザインできるかを示します。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルであり、落ち着いた権威ある声で補完され、HeyGenの多様な「テンプレートとシーン」を使用した迅速なAIコースデザイナーアプリケーションの効率性を強調します。
eラーニング開発者や学術講師向けに60秒の説明ビデオを制作し、埋め込みクイズでインタラクティブなコースを向上させる方法を示します。ビデオは教育的でややアニメーション化されたビジュアルスタイルを採用し、親しみやすく励ましの声を特徴とし、複雑な学習コンテンツへのアクセスを確保するための自動「字幕/キャプション」の有用性を強調します。
マーケティングチームやデジタルエージェンシーを対象としたエネルギッシュな30秒のプロモーションビデオをデザインします。ビデオは、スケーラブルなオンラインコース作成のためのAIビデオジェネレーターのスピードと革新性を紹介します。洗練された未来的なビジュアルスタイルと脈打つサウンドトラックを使用し、自信に満ちた声でカスタム「AIアバター」によって作成される視覚的なインパクトを強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはオンラインコース作成プロセスをどのように強化しますか？
HeyGenは「オンラインコース作成」を革新し、スクリプトを「AIアバター」と高度な「AIボイスオーバー」を使用してダイナミックなビデオに変換します。この機能により、教育者は「魅力的なコース」コンテンツを迅速に生成でき、ワークフローを効率化する強力な「オンラインコースビデオジェネレーター」として機能します。
HeyGenを効果的なAIコースデザイナーにする特徴は何ですか？
「AIコースデザイナー」として、HeyGenはカスタマイズ可能な「テンプレートとシーン」や強力な「スクリプトからのテキストビデオ」機能を含む包括的なツールセットを提供します。「ブランディングコントロール」を簡単に適用して、すべての教育コンテンツに一貫したプロフェッショナルな外観を確保できます。
HeyGenはトレーニングビデオの高品質なボイスオーバーと字幕を生成できますか？
もちろんです。HeyGenは幅広い声とアクセントを持つ高度な「ボイスオーバー生成」を提供し、「オンラインコースビデオジェネレーター」コンテンツをよりインパクトのあるものにします。さらに、自動「字幕/キャプション」を提供し、アクセシビリティを確保し、多様な学習の好みに対応します。
HeyGenはインタラクティブで魅力的なオンラインコースの作成をどのように支援しますか？
HeyGenは革新的な「AIビデオジェネレーター」であり、魅力的で「魅力的なコース」素材を作成するのに役立ちます。リアルな「AIアバター」とライブラリからの多様なメディアを活用することで、学習者の注意を引きつけるダイナミックなビデオレッスンを制作し、「オンラインコース作成」における静的コンテンツを超えます。