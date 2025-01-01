オンラインコースモジュールビデオジェネレーター：魅力的なレッスンを迅速に作成
高度なAIアバターを活用して、eラーニングモジュールを魅力的なビデオレッスンに瞬時に変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
企業トレーナーがスクリプトを効率的に構造化されたeラーニングモジュールに変換する必要がある場合、60秒の情報動画を作成します。このクリーンで企業スタイルのプロダクションは、HeyGenのスクリプトからのテキスト動画と字幕/キャプションを使用し、すべての詳細をプロフェッショナルなAIボイスオーバーと理解しやすい画面上のテキストでHRプロフェッショナルに伝えます。
包括的なトレーニングプラットフォームを構築しているソロプレナーやコーチですか？オンラインコースモジュールのイントロを迅速に作成する30秒のダイナミックでインスパイアリングな動画をデザインします。HeyGenのテンプレートとシーン、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、簡潔でエネルギッシュなビジュアルスタイルを実現し、自信に満ちたAIアバターとエネルギッシュな音楽で前面に出します。
ビデオレッスンを拡大しようとしているコンテンツクリエイターや専門家は、モダンで洗練された50秒のAIビデオを制作するべきです。このハイテクデモンストレーションは、スムーズなワークフローを示し、HeyGenのAIビデオプラットフォームとアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、さまざまなプラットフォームで教育コンテンツをプロフェッショナルに配信および配布します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なビデオレッスンとeラーニングモジュールの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、スクリプトをダイナミックなAIビデオに変換することで、クリエイターが魅力的なビデオレッスンとeラーニングモジュールを簡単に制作できるようにします。私たちのプラットフォームは、カスタマイズ可能なAIアバターとAIボイスオーバーを含む高度なAIビデオジェネレーター技術を利用して、教育コンテンツの制作を効率化します。
トレーニングビデオや教育コンテンツのためにAIアバターをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenではAIアバターを大幅にカスタマイズして、ブランドや特定のトレーニングビデオに合わせることができます。特徴を個別に設定し、ブランド要素を組み込むことで、すべての教育コンテンツに一貫性を持たせることができます。
HeyGenを使ってスクリプトをプロフェッショナルなAIビデオに変換するプロセスはどのようなものですか？
HeyGenのスクリプトからビデオへのジェネレーターを使用すると、テキストを入力するだけで、私たちの高度なAIビデオプラットフォームが自動的にプロフェッショナルなビデオを生成します。これには、AIボイスオーバーとアニメーションAIアバターのスクリプトへの同期が含まれ、高品質なAIビデオの作成が効率的かつ簡単になります。
HeyGenは包括的なオンラインコースモジュールビデオを作成するためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは直感的なAIコースジェネレーターとして機能し、オンラインコースモジュールビデオを作成するための強力な機能を提供します。私たちのプラットフォームでは、AIアバター、ダイナミックなシーン、正確なAIボイスオーバーを使用して魅力的なeラーニングモジュールをデザインでき、完全なコースオーサリングツールとして機能します。