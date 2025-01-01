オンライン広告ビデオメーカー: 高コンバージョンのビデオ広告を作成
AIアバターを使用して動的なビデオ広告を作成し、テキストを魅力的なビジュアルとボイスオーバーに変換して最大限のエンゲージメントとブランド記憶を実現します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
eコマースブランドやマーケティングエージェンシー向けに、パーソナライズされたアプローチを目指す洗練された45秒のマーケティングビデオが必要です。クリーンなグラフィックスとシームレスなトランジションを取り入れた洗練されたプロフェッショナルなビジュアル美学で、明確で説得力のあるナレーションを特徴とし、このビデオは「AIビデオ広告メーカー」の力を示します。「AIアバター」を使用して、ターゲットオーディエンスに深く共鳴する「カスタムビデオ広告」を作成することを強調します。
革新的な機能を立ち上げるプロダクトマネージャーやスタートアップ向けに、複雑な情報を魅力的に提示する60秒のプロモーションビデオを想像してください。ビジュアルスタイルは豊かで没入感があり、アニメーションの説明シーケンスと詳細な製品クローズアップを特徴とし、モチベーショナルでシネマティックなスコアに設定されています。この「マーケティングビデオ」は、正確な「ボイスオーバー生成」を利用して利点を明確にし、詳細な概念を簡単に理解できる「アニメーション」に変換します。
コンテンツクリエーターや忙しい起業家向けに、テキストだけで「AI広告を生成」する方法を簡単に示す15秒のビデオチュートリアルを作成します。ビジュアルアプローチはシンプルで非常に実用的であり、ユーザーインターフェースのステップを明確な画面上のプロンプトとフレンドリーで励ましのナレーションで表示します。「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能の効率性を示し、誰でもシンプルなコンセプトから洗練された出力まで「ビデオ広告を作成」できることを示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenのAIを使ってビデオ広告を素早く作成するにはどうすればいいですか？
HeyGenは、テキストだけでAI広告を生成し、スクリプトを動的なビデオに変換する力を提供します。フォトリアリスティックなAIアバターを含む強力なAIツールを活用して、注目を集める魅力的なマーケティングビデオを簡単に作成できます。
自分のブランドを反映したカスタムビデオ広告を作成できますか？
もちろんです。HeyGenは多用途なオンライン広告ビデオメーカーとして、テンプレートをパーソナライズし、ブランドの資産を統合し、すべてのビデオ広告が独自の美学に完全に一致するようにします。プロフェッショナルでブランド特有のカスタムビデオ広告を簡単に作成できます。
HeyGenはビデオ広告制作にどのようなクリエイティブ機能を提供していますか？
HeyGenは、ドラッグ＆ドロップエディター、広範なメディアライブラリ、アニメーションや音楽のオプションを含む包括的なクリエイティブ機能を提供します。自動字幕と高品質のボイスオーバーでビデオ広告を強化し、最大のインパクトを与えます。
HeyGenはマーケティングビデオの作成プロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenは効率的なAIビデオ広告メーカーとして、複雑なタスクを迅速なステップに簡素化します。テキストからビデオを生成し、さまざまなプラットフォームに即座にリサイズするなど、HeyGenは高品質のマーケティングビデオを大規模に制作するのをサポートします。