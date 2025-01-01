小規模ビジネスオーナーやデジタルマーケターをターゲットにした魅力的な30秒のビデオ広告をデザインし、プロフェッショナルな「ビデオ広告」を簡単に作成するプロセスを示します。ビジュアルスタイルは明るくダイナミックで、画面上のテキストが魅力的に表示され、現代的でアップビートなサウンドトラックと組み合わせます。「オンライン広告ビデオメーカー」が「テンプレートとシーン」を活用して、全体の制作ワークフローを簡素化し、ユーザーが迅速にキャンペーンを開始できることを強調します。

