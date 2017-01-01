究極のオンボーディングワークフロービデオメーカー
HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、簡単に作成できるトレーニングビデオでオンボーディングプロセスを変革します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
顧客成功チーム向けに新しい製品機能を顧客に説明するためのインパクトのある90秒の指導ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは魅力的で明確であり、スクリプトからのテキストをビデオに変換して迅速にコンテンツを生成し、正確な字幕/キャプションを補完して、グローバルな視聴者のアクセシビリティと理解を向上させます。
技術チーム向けに迅速なビデオドキュメントの更新が必要な場合に特化した45秒のビデオを開発してください。ビジュアルの美学はモダンで直接的であり、事前にデザインされたテンプレートとシーンを使用して簡潔な更新を作成するAIビデオジェネレーターの能力を迅速に紹介し、堅牢なメディアライブラリ/ストックサポートから関連するビジュアルを組み込んで新しいプロセスを効率的に説明します。
リモートチーム向けに動的な2分間のトレーニングモジュールを視覚化し、スケーラビリティに焦点を当てた重要な会社方針をカバーします。ビジュアルとオーディオのスタイルは歓迎的でブランドガイドラインに一貫しており、アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用してさまざまなプラットフォームでの最適な視聴を確保し、AIアバターが情報を提示してエンゲージメントを維持し、均一なトレーニングビデオを提供します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして高度なAI技術を使用してビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは強力なAIを活用してテキストをビデオに変換し、制作プロセス全体を自動化します。ユーザーはスクリプトから直接リアルなAIアバターと自然なAIナレーションを使用してプロフェッショナルな品質のビデオを生成でき、AIビデオジェネレーターとしてコンテンツ作成を大幅に効率化します。
HeyGenは詳細なビデオカスタマイズのためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは強力な編集機能を提供し、ユーザーがブランドキットの統合、多様なビデオテンプレート、豊富なメディアライブラリを使用してビデオをカスタマイズできるようにします。直感的なエディターにより、特殊効果からブランディングまで、すべての要素を正確にコントロールできます。
HeyGenは多言語ビデオ制作と字幕生成をグローバルな視聴者向けにサポートできますか？
もちろんです。HeyGenは広範な多言語機能と自動字幕生成をサポートしており、企業がオンボーディングやその他のビデオコンテンツを多様なグローバルな視聴者向けに効率的にローカライズできるようにします。これにより、すべてのトレーニングビデオのリーチとアクセシビリティが向上します。
HeyGenはステップバイステップのビデオドキュメント作成のためにどのようなツールを提供しますか？
HeyGenはさまざまなワークフローにシームレスに統合され、ブラウザ拡張機能やデスクトップアプリを介したスマートスクリーン録画などの機能を通じてビデオドキュメントを強化します。Magic CaptureやSmart sharingなどの自動化機能により、指導ビデオの作成と配信が非常に効率的になります。