オンボーディングワークフロービデオジェネレーターがトレーニング効率を向上
AIアバターを使用してHRチームのトレーニングを自動化し、魅力的なオンボーディングビデオを簡単に作成します。
プロセスを効率化したい人事チーム向けに、AIプレゼンターを活用して重要な情報を伝える60秒のオンボーディングトレーニング動画を開発します。この動画は、クリーンで企業的かつ情報豊富なビジュアルとオーディオスタイルを維持し、HeyGenのボイスオーバー生成を使用して、新入社員全員に対して権威あるが歓迎的なトーンを作り出します。
既存の社員が迅速にリフレッシュするために必要な重要な内部「ハウツーガイド」を示す30秒の簡潔な動画を作成し、アニメーションテキストを用いた動的なステップバイステップのビジュアルプレゼンテーションに焦点を当てます。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを利用して情報を簡単に更新し、明確な字幕/キャプションを追加してアクセシビリティを高め、簡潔で役立つナレーションを補完します。
新しい国際顧客向けに特にローカライズを強調した50秒の歓迎オンボーディング動画を開発します。この動画は、文化的に配慮された洗練されたグローバルにアクセス可能なビジュアルスタイルを持ち、HeyGenの字幕/キャプション機能を利用して多言語サポートを提供し、さまざまなプラットフォームに適したアスペクト比のリサイズとエクスポートを行いながら、温かく情報豊かなトーンを維持します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenが理想的なオンボーディングビデオメーカーである理由は何ですか？
HeyGenは、直感的なAIビデオ作成プラットフォームを使用して、魅力的なオンボーディングビデオを簡単に作成する力をチームに提供します。カスタマイズ可能なビデオテンプレートと強力なテキスト-to-ビデオ機能を備えており、新入社員に魅力的なビデオ体験を提供し、簡単に更新できるプロフェッショナルで素晴らしいビジュアルを迅速に生成できます。
HeyGenはAIアバターを使用してオンボーディング体験をパーソナライズするのに役立ちますか？
もちろんです！HeyGenは、リアルなAIアバターとカスタムボイスオーバーを使用して動的なビデオコンテンツを作成し、従業員のオンボーディングビデオのパーソナライズを強化します。これらのAI駆動のビデオは、新入社員が初日からつながりを感じる魅力的な歓迎ビデオを提供します。
HeyGenはトレーニングビデオの作成プロセスをどのように効率化しますか？
HeyGenは、テキストをプロフェッショナルなAI生成ビデオに変換することで、トレーニングビデオの作成を効率化します。これは、ハウツーガイドやSOPに最適です。HRチームは、複雑なビデオ編集スキルを必要とせずに、オンボーディングトレーニングを効率的に自動化し、プロセスの進化に応じてコンテンツを簡単に更新できます。
HeyGenはオンボーディングコンテンツのローカライズをどのようにサポートしますか？
HeyGenは、ビデオを翻訳するための強力な機能を提供し、オンボーディングコンテンツのローカライズを簡単にします。AIプレゼンターを使用してさまざまな言語で情報を提供し、すべての従業員が場所に関係なく、明確で文化的に関連性のある指導ビデオを受け取ることを保証します。