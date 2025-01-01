オンボーディングビデオツール：社員トレーニングの効率化
HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、魅力的な社員オンボーディングビデオを効率的に作成し、デジタルトレーニングをシームレスに実現します。
リモートチームメンバーが新しいソフトウェアを学ぶための60秒のインタラクティブなトレーニングセッションビデオをデザインします。プロフェッショナルでクリーンなビジュアルスタイルと明確な説明グラフィック、落ち着いたクリアなボイスオーバーを特徴とします。このAI生成ビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、複雑な情報を消化しやすいセグメントに分解し、アクセシビリティのために字幕/キャプションを補完します。
マーケティングおよびHRチーム向けに30秒の簡潔なオンボーディングビデオツール紹介を制作し、主要な機能を高速で企業的かつ魅力的なビジュアルスタイルで紹介します。エネルギッシュなバックグラウンドミュージックを使用します。このカスタマイズ可能なビデオは、迅速な発表やブランドコンテンツに最適で、HeyGenのテンプレートとシーン、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して迅速な作成と視覚的な魅力を実現します。
潜在的な新入社員向けに50秒のインスパイアリングな社員オンボーディングストーリーを開発し、温かく招待的なビジュアルスタイルと控えめで心地よいバックグラウンドミュージックを使用し、AIアバターを通じて物語を伝えます。このビデオは、会社の文化と価値を伝えることを目的としており、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、さまざまなプラットフォームでシームレスに展開できます。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なオンボーディングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは直感的なオンボーディングビデオツールで、AIを活用してスクリプトを動的なAI生成ビデオに変換します。これにより、複雑なビデオ編集スキルを必要とせずに、プロフェッショナルな社員オンボーディングコンテンツを効率的に制作できます。
HeyGenは独自のブランディングやアニメーションキャラクターでオンボーディングビデオをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは豊富なカスタマイズオプションを提供しており、さまざまなビデオテンプレートやロゴや色のブランディングコントロールを含んでいます。リアルなAIアバターを組み込むこともでき、ユニークなアニメーションキャラクターでインタラクティブなトレーニングセッションを強化し、個別の社員オンボーディングを実現します。
HeyGenはオンボーディングビデオ制作を加速するためにどのようなクリエイティブ資産を提供しますか？
HeyGenはカスタマイズ可能なビデオテンプレートとシーンの豊富なライブラリを提供し、ユーザーが高品質なAI生成ビデオを迅速に制作できるようにします。これにより、魅力的なコンテンツの作成において時間とコストの効率が大幅に向上します。
HeyGenは社員オンボーディングビデオのアクセシビリティ機能をサポートしていますか？
HeyGenは自動字幕/キャプションと高品質なボイスオーバー生成を提供することで、社員オンボーディングコンテンツのアクセシビリティを向上させます。これらの機能により、AI生成ビデオがすべての社員にとって包括的でプロフェッショナルなものとなります。