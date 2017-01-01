AIオンボーディングビデオメーカーのオンラインツールが、魅力的なイントロダクションコンテンツの作成をどのように簡素化するかを示す90秒のビデオを作成してください。このビデオは、小規模ビジネスのオーナーや人事マネージャーを対象としており、プロフェッショナルでクリーンなビジュアルスタイルと、魅力的で自信に満ちたAIのナレーションを特徴とし、スクリプトからのシームレスな「テキストからビデオ」および高度な「ナレーション生成」機能を特に強調して、自動化されたビデオ生成を紹介します。

ビデオを生成