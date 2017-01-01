オンボーディングビデオメーカー：新入社員トレーニングを簡素化
HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオを活用し、AIによる自動化でシームレスなトレーニングを実現する魅力的な従業員オンボーディングビデオを即座に作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
カスタマイズ可能なテンプレートの力を示す60秒のダイナミックなクリップを開発し、インパクトのある従業員オンボーディング体験を作成します。企業トレーナーやマーケティング専門家向けにデザインされたこのビデオは、現代的でアップビートなビジュアルとオーディオスタイルを必要とし、「テンプレートとシーン」の多様性と完全なカスタマイズのための強力な「メディアライブラリ/ストックサポート」を強調します。
複雑なソフトウェア機能を説明する2分間のチュートリアルビデオを制作し、AIアバターを活用して明確な指示を提供します。ソフトウェア開発者や技術サポートチームを対象としたこのビデオは、明確で正確なビジュアルスタイルと権威あるAIの声を維持し、HeyGenの「AIアバター」をプレゼンテーションに使用し、正確な「ナレーション生成」と自動「字幕/キャプション」を活用して、チュートリアルビデオの学習を強化します。
迅速な発表や更新のためのオンボーディングビデオメーカーの効率性を示す30秒のプロモーションビデオを作成します。このテンポの速い、インスパイアリングなビデオは、忙しいチームリーダーやコミュニケーションスペシャリストに最適で、エネルギッシュなオーディオと直接的なビジュアルを利用し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」と迅速な「スクリプトからのテキストからビデオ」を強調して、AIによる自動化を際立たせます。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なオンボーディングビデオの作成を自動化しますか？
HeyGenは高度なAIオンボーディングビデオメーカーのオンラインツールとして、コンテンツ作成を効率化するために自動化されたビデオ生成を活用しています。ユーザーはAIアバターと統合されたテキスト読み上げ技術を使用して、スクリプトからダイナミックなオンボーディングビデオを簡単に作成できます。
HeyGenは従業員オンボーディングビデオのブランディングにどのようなカスタマイズオプションを提供しますか？
HeyGenは従業員オンボーディングビデオのための完全なカスタマイズ機能を提供し、強力なブランドの一貫性を維持できます。カスタマイズ可能なテンプレートを利用し、ブランドのロゴや特定の色を組み込み、さまざまな要素を調整して会社のアイデンティティに完全に一致させることができます。
HeyGenはチュートリアルビデオのための画面録画やAIナレーションなど、多様なコンテンツニーズをサポートできますか？
はい、HeyGenは詳細なチュートリアルビデオのための画面録画を含む多様なコンテンツをサポートする包括的なビデオ作成ツールです。高品質のAIナレーションとテキスト読み上げ機能を使用して、クリアなコミュニケーションを確保し、自動生成された字幕とキャプションでビデオを強化できます。
HeyGenは効率的なビデオのポストプロダクションとエクスポートのための機能を提供していますか？
HeyGenは直感的なビデオエディター内で強力なポストプロダクション機能を提供し、ビデオ作成プロセスを効率化します。アスペクト比のリサイズをサポートし、さまざまなエクスポートオプションを提供して、プロフェッショナルなコンテンツをどのプラットフォームでも準備できるようにします。