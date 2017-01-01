オンボーディングビデオジェネレーター: 魅力的なユーザージャーニーを作成
プロフェッショナルで魅力的なビデオで新しいユーザーのオンボーディングを変革しましょう。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を利用して、手間のかからないコンテンツ作成を実現します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ソフトウェア開発者向けに、新しいAPI統合を説明する90秒の指導ビデオを想像してください。詳細な画面録画とアニメーショングラフィックスを交え、正確なナレーションと明瞭な字幕を伴います。このビデオは、HeyGenの字幕/キャプションとメディアライブラリ/ストックサポートを利用して、高度にカスタマイズされた学習体験を提供し、技術チーム間のシームレスなコラボレーションを促進します。
非技術スタッフが新しい内部ツールを理解するための45秒のクイックスタートガイドを開発してください。明るく魅力的なビジュアルとフレンドリーで励ましのAIアバターが特徴です。このプロジェクトは、HeyGenのAIアバターとテンプレート＆シーンを統合し、効果的なコンテンツを制作するためにスキルが不要であることを示し、すべての従業員の学習曲線を簡素化します。
企業クライアント向けに、ビデオドキュメントを標準化するための2分間の包括的な技術ガイドを想像してください。洗練された企業の美学を採用し、明確で簡潔な情報提供を行い、多様なメディア資産を活用します。このビデオは、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート、および強力なナレーション生成を強調し、プロフェッショナルなエクスポートビデオを制作し、影響力のあるビデオドキュメントの作成プロセスを合理化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして高度なツールでAIビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは、AI駆動のエンジンを使用してテキストをビデオに変換し、AIアバターを使用してダイナミックなコンテンツを作成できるようにすることで、AIビデオジェネレーターのプロセスを合理化します。私たちのプラットフォームには、強力な編集ツールとAIによる自動生成スクリプトが含まれており、高品質なビデオを手間なく制作できます。
HeyGenビデオのカスタマイズとエクスポートオプションはどのようなものがありますか？
HeyGenは、さまざまなテンプレートを使用してユニークなグラフィックスやアニメーションを統合できる、広範なフルカスタマイズオプションを提供します。MP4ファイル形式でビデオを簡単にエクスポートでき、ビデオ背景リムーバーやアスペクト比のリサイズなどの高度な機能を利用して、さまざまなプラットフォームに対応できます。
HeyGenはリアルなAIナレーションとスクリプトを生成できますか？
もちろんです。HeyGenは非常に自然な音声のAI生成ナレーション機能を提供し、AIアバターやトーキングヘッドを補完します。AIによる自動生成スクリプトを使用することで、シンプルなテキストプロンプトから魅力的なナラティブを迅速に制作し、コンテンツ作成を加速させます。
HeyGenはビデオプロジェクトのシームレスなコラボレーションをサポートしていますか？
はい、HeyGenはシームレスなコラボレーションを目的として設計されており、チームがビデオプロジェクトで効率的に協力できるようにします。スマートシェアリング機能により、組織内や外部の利害関係者とビデオコンテンツを簡単に共有できます。