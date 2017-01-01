技術製品マネージャー向けに、複雑なソフトウェア機能を新しいユーザーに紹介する1分間のオンボーディングビデオを作成してください。このビデオは、クリーンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用し、権威ある明瞭なAI生成のナレーションを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、ドキュメントを魅力的な体験に効率的に変換します。このコンテンツは、シームレスなユーザー統合のための高品質なオンボーディングビデオジェネレーターとして機能します。

ビデオを生成