オンボーディングビデオアカデミーで成功を手に入れよう
魅力的な従業員ビデオでオンボーディングプロセスを変革しましょう。AIアバターを活用して、新入社員向けの魅力的なトレーニングプログラムを作成します。
HRおよびL&Dマネージャー向けに、60秒の情報豊かで明確なビデオを開発し、特にリモートオンボーディングシナリオにおいて、オンボーディングプロセス全体を効率化する方法を紹介します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで、現代的なアニメーショングラフィックスを使用し、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、一貫したメッセージングのためにスクリプトからテキストをビデオに変換します。
チームリーダー向けに、30秒のダイナミックな指導ビデオを作成し、事前に構築されたビデオテンプレートを使用して、効果的な従業員オンボーディングビデオを簡単に作成できる方法を示します。この活気に満ちたクリーンなビデオは、迅速なシーン変更、明確なオンスクリーンテキスト、アクセシビリティのための重要な字幕を特徴とし、作成のスピードと容易さを強調します。
社内トレーナー向けに、50秒の視覚的に豊かで指導的なビデオを制作し、効果的なビデオトレーニングプログラムを構築するためのベストプラクティスを、さまざまなオンボーディングビデオの例を強調して示します。このビデオは、メディアライブラリ/ストックサポートからの魅力的なビジュアルを使用し、プロフェッショナルでダイナミックなビジュアルスタイルを採用し、AIアバターが複雑な情報を魅力的に伝える方法を紹介します。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして従業員のオンボーディングビデオを向上させることができますか？
HeyGenは、シンプルなテキストからリアルなAIアバターを使用して魅力的なコンテンツを作成し、オンボーディングプロセスを効率化することで、従業員のオンボーディングビデオを変革します。豊富なビデオテンプレートライブラリを活用して、新入社員向けのウェルカムビデオやトレーニングビデオを迅速に作成できます。
HeyGenは包括的なビデオトレーニングプログラムやオンボーディングビデオアカデミーの構築を支援できますか？
はい、HeyGenは包括的なビデオトレーニングプログラムやオンボーディングビデオアカデミーの開発に最適です。AIビデオメーカーを使用して、一貫したブランドイメージで構成されたカリキュラムを簡単に作成し、新入社員のリモートオンボーディングを効果的にサポートします。
HeyGenはオンボーディングコンテンツの効率的なビデオ作成にどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なビデオテンプレートの多様な選択肢と、AIアバターを使用したテキストからのビデオ生成機能を提供し、オンボーディングのビデオ作成を効率化します。また、ブランドコントロール、ボイスオーバー生成、字幕追加を活用して、アクセス可能でプロフェッショナルなトレーニングビデオを作成できます。
HeyGenはリモートオンボーディングとスケーラブルなトレーニングイニシアチブをどのようにサポートしますか？
HeyGenは、リモートオンボーディングを大幅に支援し、場所に関係なく新入社員にトレーニングビデオやウェルカムビデオを一貫して提供する方法を提供します。私たちのプラットフォームは、広範なビデオ制作リソースを必要とせずに、組織がオンボーディングプロセスを効率的に拡大することを可能にします。