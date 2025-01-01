オンボーディングチュートリアルビデオメーカー：トレーニングを簡素化
カスタマイズ可能なテンプレートを使用して効果的なハウツーガイドとビデオドキュメンテーションを構築し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオを活用して迅速に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーがカスタマーサポートを簡素化するための60秒の「ハウツーガイド」ビデオを開発します。ビジュアルの美学は親しみやすく魅力的で、鮮やかな色彩と表情豊かな「アニメーションキャラクター」を使用して複雑なステップを明確に示します。音声は温かく会話調のナレーションであるべきです。HeyGenの「AIアバター」がブランドを体現し、「ハウツーガイド」をより親しみやすく楽しいものにする方法を示し、複雑な製品セットアップでも対応可能です。
製品マネージャーをターゲットにした30秒の洗練されたプロモーションビデオを制作し、新機能リリースのためのパーソナライズされた「ビデオドキュメンテーション」を作成する方法を示します。ビジュアルプレゼンテーションはモダンで洗練されており、ダイナミックな画面録画とクリーンなインターフェースアニメーションを組み込み、控えめでありながら自信に満ちたバックグラウンドトラックを設定します。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を強調し、詳細なユーザーガイドを迅速に作成し、「パーソナライズ」することができ、広範なビデオ編集の専門知識を必要としません。
技術的でない教育者を対象にした45秒のアクセス可能なチュートリアルビデオを作成し、オンラインコース用のシンプルな「オンボーディングビデオ」を作成する方法を示します。ビジュアルデザインはシンプルで励みになるもので、明確なテキストオーバーレイと親しみやすく落ち着いたビジュアルを特徴とし、親しみやすく明瞭な「ボイスオーバー生成」と組み合わせます。HeyGenが「スキル不要」でビデオ作成を可能にし、シームレスな「ボイスオーバー生成」で高品質で影響力のある教育コンテンツをグローバルな視聴者向けに簡単に制作できることを示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なハウツーガイドやオンボーディングビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、魅力的な「ハウツーガイド」や「オンボーディングビデオ」を「フルカスタマイズ」で作成するための強力なプラットフォームを提供します。「テンプレート」、「豊富なグラフィック、ビデオ、音楽資産」をメディアライブラリから活用し、会社の美学に合わせた「ブランディングコントロール」を統合できます。
HeyGenでプロフェッショナルなビデオドキュメンテーションを作成するために広範なビデオ編集スキルが必要ですか？
いいえ、HeyGenはユーザーフレンドリーに設計されており、高品質な「ビデオドキュメンテーション」を作成するために「スキル不要」です。私たちの「生成AIプラットフォーム」を使用すると、「AIアバター」と「スクリプトからのテキストビデオ」を使用して簡単にビデオを制作でき、時間を大幅に「節約」できます。
HeyGenを使用してブランド要素やアニメーションキャラクターを使ってオンボーディングチュートリアルビデオをパーソナライズできますか？
もちろんです。HeyGenは「オンボーディングチュートリアルビデオ」の深い「パーソナライズ」を可能にします。「アニメーションキャラクター」を組み込み、ロゴや色を含む「ブランディングコントロール」でカスタマイズして、コンテンツが視聴者に響くようにします。
HeyGenはグローバルな視聴者向けに多言語のオンボーディングビデオを作成するためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、さまざまな言語での強力な「ボイスオーバー生成」と自動「字幕/キャプション」を提供することで「多言語およびグローバルリーチ」をサポートします。これにより、「オンボーディングビデオ」が世界中の多様な視聴者にとってアクセス可能で影響力のあるものになります。