小規模ビジネスオーナーや初めてのユーザーを対象に、45秒のエネルギッシュで明確なチュートリアルビデオを作成し、最初の「オンボーディングチュートリアルビデオジェネレーター」プロジェクトをどれだけ迅速に生成できるかを示します。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、ダイナミックな画面録画とHeyGenのボイスオーバー生成機能によるクリアでプロフェッショナルな音声を組み合わせます。スクリプトからテキストを魅力的なコンテンツに変換するテキスト・トゥ・ビデオの簡単さを強調します。

