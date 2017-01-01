オンボーディングチュートリアルビデオジェネレーター：魅力的なガイドを作成

HeyGenのAIアバターを使用してトレーニングを効率化し、ユーザーの理解を向上させましょう。

小規模ビジネスオーナーや初めてのユーザーを対象に、45秒のエネルギッシュで明確なチュートリアルビデオを作成し、最初の「オンボーディングチュートリアルビデオジェネレーター」プロジェクトをどれだけ迅速に生成できるかを示します。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、ダイナミックな画面録画とHeyGenのボイスオーバー生成機能によるクリアでプロフェッショナルな音声を組み合わせます。スクリプトからテキストを魅力的なコンテンツに変換するテキスト・トゥ・ビデオの簡単さを強調します。

サンプルプロンプト1
HRプロフェッショナルやL&Dマネージャーを対象にした60秒の親しみやすくアプローチしやすい指導ビデオを開発し、「AIオンボーディングビデオメーカー」が新入社員向けの魅力的な紹介をどのように簡単に作成できるかを紹介します。ビデオは現代的な企業美学を備え、HeyGenのAIアバターを使用して情報を提示し、メディアライブラリ/ストックサポートからの背景要素を取り入れて視覚的な魅力を高めます。音声は温かく、歓迎するトーンを維持します。
サンプルプロンプト2
部門長やチームリーダー向けに、30秒の簡潔な情報ビデオを制作し、チーム内の異なる部門のニーズに合わせて「オンボーディングビデオ」をカスタマイズする方法を示します。ビジュアルスタイルは視覚的に魅力的で、明確なグラフィックとテキストオーバーレイを備え、HeyGenの字幕/キャプションでアクセシビリティを強化します。さまざまなプラットフォームに最適なコンテンツを確保するために、アスペクト比のリサイズとエクスポートの柔軟性を強調し、直接的で役立つトーンを使用します。
サンプルプロンプト3
オペレーションマネージャーやトレーニングコーディネーター向けに、標準作業手順書（SOP）の「指導ビデオ」を更新および維持する簡単さを詳述した50秒の効率的で直接的なビデオを設計します。ビジュアルはクリアでフォーカスされており、HeyGenの強力なスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能と、すべての更新で明確さと一貫性を確保する高度にプロフェッショナルなAI生成ボイスオーバーによって強化されたシームレスな編集プロセスを紹介します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

オンボーディングチュートリアルビデオジェネレーターの仕組み

AIを活用したビデオ作成で、新しいユーザーをガイドし、従業員をトレーニングし、複雑な概念を紹介する魅力的なオンボーディングビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
まず、チュートリアルの内容やスクリプトを入力します。当プラットフォームは「スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ」を活用し、テキストを「オンボーディングビデオジェネレーター」の魅力的なビデオセグメントにシームレスに変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択する
情報を提示するために多様なリアルな「AIアバター」から選択し、「オンボーディングビデオ」をより個性的にします。
3
Step 3
ボイスオーバーを適用する
「ボイスオーバー生成」機能を利用して、明瞭で自然な音声を統合し、「指導ビデオ」をアクセスしやすくプロフェッショナルにします。
4
Step 4
ビデオをエクスポートする
完成したら、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を使用して、高品質の「オンボーディングチュートリアルビデオジェネレーター」作品をさまざまな形式でダウンロードし、すぐに配布できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な指示を簡素化

複雑な概念を理解しやすいチュートリアルビデオに変換し、すべてのユーザーに複雑な情報をアクセス可能にします。

よくある質問

HeyGenはオンボーディングチュートリアルビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは直感的なAIビデオジェネレーターとして機能し、スクリプトを魅力的なオンボーディングビデオに迅速に変換できます。テキスト・トゥ・ビデオ機能により、新入社員や顧客向けのビデオ作成プロセス全体が大幅に簡素化され、強力なオンボーディングチュートリアルビデオジェネレーターとなります。

HeyGenは指導ビデオを生成するためにどのような高度なAI機能を提供しますか？

HeyGenは生成AIを活用してリアルなAIアバターとプロフェッショナルなAI生成ボイスオーバーを提供し、指導ビデオを強化します。これらの機能により、カメラやマイクを必要とせずに、ステップバイステップのユーザーガイドのような高品質で魅力的なコンテンツを簡単に作成できます。HeyGenはAIオンボーディングビデオメーカーとしての地位を確立しています。

HeyGenは包括的なビデオドキュメントとSOPの作成に使用できますか？

もちろんです。HeyGenは詳細なビデオドキュメントと標準作業手順書（SOP）の開発に最適な強力なビデオ作成ツールです。カスタマイズ可能なテンプレートとブランディングコントロールを使用して、一貫性のあるプロフェッショナルなチュートリアルビデオや指導ビデオを簡単に作成できます。

なぜHeyGenを主要なオンボーディングビデオジェネレーターとして選ぶべきですか？

HeyGenは使いやすさとプロフェッショナルな結果を組み合わせた効率的なバーチャルオンボーディングビデオメーカーとして際立っています。高品質のオンボーディングビデオを迅速に制作し、字幕やブランディングを完備して、どの組織においても一貫性のある効果的な学習体験を保証します。