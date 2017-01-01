オンボーディングチュートリアルビデオジェネレーター：魅力的なガイドを作成
HeyGenのAIアバターを使用してトレーニングを効率化し、ユーザーの理解を向上させましょう。
HRプロフェッショナルやL&Dマネージャーを対象にした60秒の親しみやすくアプローチしやすい指導ビデオを開発し、「AIオンボーディングビデオメーカー」が新入社員向けの魅力的な紹介をどのように簡単に作成できるかを紹介します。ビデオは現代的な企業美学を備え、HeyGenのAIアバターを使用して情報を提示し、メディアライブラリ/ストックサポートからの背景要素を取り入れて視覚的な魅力を高めます。音声は温かく、歓迎するトーンを維持します。
部門長やチームリーダー向けに、30秒の簡潔な情報ビデオを制作し、チーム内の異なる部門のニーズに合わせて「オンボーディングビデオ」をカスタマイズする方法を示します。ビジュアルスタイルは視覚的に魅力的で、明確なグラフィックとテキストオーバーレイを備え、HeyGenの字幕/キャプションでアクセシビリティを強化します。さまざまなプラットフォームに最適なコンテンツを確保するために、アスペクト比のリサイズとエクスポートの柔軟性を強調し、直接的で役立つトーンを使用します。
オペレーションマネージャーやトレーニングコーディネーター向けに、標準作業手順書（SOP）の「指導ビデオ」を更新および維持する簡単さを詳述した50秒の効率的で直接的なビデオを設計します。ビジュアルはクリアでフォーカスされており、HeyGenの強力なスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能と、すべての更新で明確さと一貫性を確保する高度にプロフェッショナルなAI生成ボイスオーバーによって強化されたシームレスな編集プロセスを紹介します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはオンボーディングチュートリアルビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは直感的なAIビデオジェネレーターとして機能し、スクリプトを魅力的なオンボーディングビデオに迅速に変換できます。テキスト・トゥ・ビデオ機能により、新入社員や顧客向けのビデオ作成プロセス全体が大幅に簡素化され、強力なオンボーディングチュートリアルビデオジェネレーターとなります。
HeyGenは指導ビデオを生成するためにどのような高度なAI機能を提供しますか？
HeyGenは生成AIを活用してリアルなAIアバターとプロフェッショナルなAI生成ボイスオーバーを提供し、指導ビデオを強化します。これらの機能により、カメラやマイクを必要とせずに、ステップバイステップのユーザーガイドのような高品質で魅力的なコンテンツを簡単に作成できます。HeyGenはAIオンボーディングビデオメーカーとしての地位を確立しています。
HeyGenは包括的なビデオドキュメントとSOPの作成に使用できますか？
もちろんです。HeyGenは詳細なビデオドキュメントと標準作業手順書（SOP）の開発に最適な強力なビデオ作成ツールです。カスタマイズ可能なテンプレートとブランディングコントロールを使用して、一貫性のあるプロフェッショナルなチュートリアルビデオや指導ビデオを簡単に作成できます。
なぜHeyGenを主要なオンボーディングビデオジェネレーターとして選ぶべきですか？
HeyGenは使いやすさとプロフェッショナルな結果を組み合わせた効率的なバーチャルオンボーディングビデオメーカーとして際立っています。高品質のオンボーディングビデオを迅速に制作し、字幕やブランディングを完備して、どの組織においても一貫性のある効果的な学習体験を保証します。