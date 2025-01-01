魅力的なオンボーディングチュートリアルビデオを迅速に作成
新入社員のトレーニングを効率化し、AIアバターでユーザーのオンボーディング効率を向上させましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
分散型チームに参加する新入社員向けに、会社の文化を伝え、主要なチームメンバーを紹介することを目的とした、60秒のプロフェッショナルなリモート社員オンボーディングビデオを開発してください。多様な実世界の映像を特徴とする温かく招待的なビジュアル美学を採用し、自信と歓迎を醸し出す穏やかで安心感のあるナレーションを使用します。このウェルカムビデオは、HeyGenのボイスオーバー生成を効果的に統合し、すべての新入社員に明確で一貫したメッセージを確保します。
ソフトウェア製品の高度な機能に焦点を当てた、経験豊富なユーザー向けの30秒のスナッピーなトレーニングビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルはダイナミックで、鮮明な画面録画と太字のテキストオーバーレイを特徴とし、アップビートなインストゥルメンタルのバックグラウンドトラックを使用します。特に、HeyGenの強力な字幕/キャプション機能が、教育コンテンツを素早くスキャンする視聴者のためにアクセシビリティと理解を確保します。
新しいSaaSプラットフォームを探索する潜在顧客向けに、50秒の魅力的なオンボーディングチュートリアルビデオを制作し、その主な利点と使いやすさを強調します。美学はクリーンでモダン、視覚的に魅力的で、豊富なメディアライブラリのストック映像とアニメーションを利用し、プロフェッショナルで権威あるナレーターを組み合わせます。HeyGenの広範なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、高品質のビジュアルを調達し、全体のプレゼンテーションを向上させ、顧客の保持を助けます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして効果的な社員オンボーディングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIを活用して、スクリプトを魅力的な社員オンボーディングビデオに変換し、AIアバターとリアルなボイスオーバーを特徴とすることで、新入社員向けの教育コンテンツの制作を大幅に効率化します。
HeyGenはユーザーオンボーディングやトレーニングビデオのための事前設計されたテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenはユーザーオンボーディングやハウツービデオ専用に設計された多様なプロフェッショナルテンプレートライブラリを提供しており、ユーザーは簡単にカスタマイズして効果的なトレーニングビデオを迅速に展開できます。
HeyGenを使用して、会社のブランディングを取り入れたオンボーディングチュートリアルビデオをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供しており、会社のロゴや色を直接オンボーディングチュートリアルビデオに組み込むことができます。これにより、リモート社員のオンボーディングや内部コミュニケーションにおいて、ブランドアイデンティティと完全に一致させることができます。
HeyGenのAIを活用したビデオ生成プロセスはどのように行われますか？
HeyGenのAIビデオジェネレーターは、テキストスクリプトを動的なビデオに変換し、選択可能なAIアバターと生成されたボイスオーバーを備えた高度なテキストからビデオへの技術を使用します。このプロセスは、魅力的なウェルカムビデオやその他の教育コンテンツを効率的に作成するのに理想的です。