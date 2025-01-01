オンボーディングトレーニングビデオ: 新入社員のエンゲージメントと定着率を向上
AIアバターを使用して簡単に作成された魅力的なビデオで、社員のオンボーディングプロセスを効率化し、定着率を向上させましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
リモート社員のオンボーディングプロセスの主要なステップを説明する60秒の指導ビデオを開発し、明確でモダンなビジュアルスタイルとソフトなバックグラウンドミュージックを活用します。このビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用し、書かれたガイドラインを包括的なビジュアルガイドに変換し、字幕/キャプションでアクセシビリティを補完します。
新しいチームメンバーのために、重要な内部ツールを示す30秒の簡潔なビデオを制作し、ダイナミックで実用的なビジュアルスタイルと統合された画面録画を採用します。HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、この貴重なビデオトレーニングリソースを迅速に組み立て、スムーズで情報豊かな紹介を確保します。
部門マネージャーのために45秒のモチベーショナルピースを作成し、効果的なオンボーディングトレーニングビデオが定着率を向上させ、長期的な成功に貢献する方法を強調します。このビデオは、プロフェッショナルで権威あるビジュアルスタイルを持ち、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、すべての内部コミュニケーションチャネルで完璧に見えるようにし、自信に満ちたAIアバターをフィーチャーします。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
ビデオ制作の経験がなくても、新入社員向けのオンボーディングビデオを簡単に作成するにはどうすればよいですか？
HeyGenは、AIアバターとテキストからビデオへの技術を使用して、プロフェッショナルなオンボーディングビデオを簡単に作成できるようにします。スクリプトを入力するだけで、HeyGenが魅力的なコンテンツを生成し、新入社員のオンボーディングプロセスをスムーズにします。
HeyGenは、社員のオンボーディングビデオが会社の文化やブランドに合うようにするためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートと広範なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、色、特定のビジュアル要素を組み込むことができます。これにより、ビデオトレーニングが独自の会社文化を反映し、新入社員に一貫した体験を提供します。
HeyGenは、リモート社員の効率的なオンボーディングと定着率の向上をどのように支援しますか？
HeyGenのプラットフォームは、リモートの新入社員向けの魅力的なビデオトレーニングの作成と配信を効率化し、グローバルチーム全体で一貫したメッセージを確保します。AI生成ビデオを通じて魅力的なストーリーテリングを提供することで、定着率を大幅に向上させ、新しい社員を効果的に統合できます。
HeyGenは、オンボーディングトレーニングビデオの配信とアクセシビリティをどのように支援しますか？
はい、HeyGenはアスペクト比のリサイズとさまざまなエクスポートオプションをサポートしており、オンボーディングトレーニングビデオをさまざまなプラットフォームやデバイスで簡単に配信できます。プラットフォームには自動ボイスオーバー生成と字幕も含まれており、すべての新入社員に対するアクセシビリティを向上させます。