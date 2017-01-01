魅力的なコンテンツのためのオンボーディングトレーニングビデオジェネレーター
スクリプトからの強力なテキスト-to-ビデオで従業員の学習を加速し、ダイナミックなトレーニングビデオを簡単に生成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存のチームメンバーを対象にした60秒のマイクロトレーニングビデオを作成し、新しいソフトウェア機能のアップデートを説明します。ビデオは洗練されたモダンなビジュアル美学を持ち、明確な画面録画とプロフェッショナルで明瞭なナレーションを備えています。HeyGenのAIアバターを活用して情報を提示し、トレーニングビデオ全体で一貫性のある魅力的なバーチャルインストラクターを確保します。
新しい生産性向上SaaSプラットフォームのユーザー向けに、初期設定手順を案内する30秒のダイナミックな顧客オンボーディングビデオを開発します。ビジュアルスタイルはテンポが速く直感的で、鮮明なアニメーションとテキストオーバーレイを使用し、エネルギッシュで役立つサウンドトラックが伴います。HeyGenの字幕/キャプションを使用して、すべての音声コンテンツに最大限のアクセシビリティと明確さを確保し、ユーザーが重要な情報を迅速に把握できるようにします。
マーケティングチーム向けに、内部コミュニケーション用の高品質なビデオコンテンツを迅速に生成できる方法を紹介する50秒のプロモーション作品を想像してください。ビジュアルプレゼンテーションは革新的で非常に洗練されており、効率性と創造的な自由を反映し、インスパイアリングで権威あるナレーションが付いています。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、生のアイデアを魅力的なビデオクリエーションに簡単に変換し、コンテンツ生成を加速させます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なオンボーディングとトレーニングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、ビデオ作成プロセスを効率化するために設計された高度なAIビデオジェネレーターです。直感的なインターフェースを使用して、さまざまなビデオテンプレート、カスタムAIアバター、自然なテキスト-to-スピーチ音声を活用して、プロフェッショナルなオンボーディングとトレーニングビデオを簡単に制作できます。
HeyGen内でAIアバターやアニメーションキャラクターをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenはAIアバターやアニメーションキャラクターをカスタマイズするための豊富なオプションを提供しており、ビデオをブランドに合わせてユニークにすることができます。外見を調整し、スクリプト編集機能を利用して、どのビデオにも説得力のあるトーキングヘッドを作成できます。
HeyGenがビデオコンテンツ生成において効率的なソリューションである理由は何ですか？
HeyGenは、スクリプトをAIを使用してダイナミックなビデオに変換することで、コンテンツ生成を加速します。リアルなテキスト-to-スピーチ音声、自動字幕、充実したメディアライブラリをサポートし、生産性を大幅に向上させます。
HeyGenは従業員オンボーディング用の特定のビデオテンプレートを提供していますか？
もちろんです。HeyGenは、従業員オンボーディングビデオや顧客オンボーディングビデオメーカーのニーズに合わせたプロフェッショナルなビデオテンプレートの多様なコレクションを提供しています。これらのテンプレートは迅速なカスタマイズを可能にし、高品質なトレーニングビデオを簡単に制作できます。