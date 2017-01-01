新入社員向けに会社の文化と基本的な価値観を紹介する45秒の歓迎オンボーディングビデオを想像してください。ビジュアルスタイルは明るく魅力的で、アニメーションのグラフィックと親しみやすい顔を特徴とし、温かく励ましのある音声トーンで補完されます。これは、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用することで、どの組織でも効果的なオンボーディングビデオを簡単に作成できます。

ビデオを生成