究極のオンボーディングサマリービデオジェネレーター
インスタントビデオサマリーで従業員のオンボーディングを効率化。HeyGenのAIアバターを使用して、スクリプトを魅力的なコンテンツに簡単に変換します。
チームリーダー向けに、新しいプロジェクトの開始を発表するための45秒の社内コミュニケーションビデオを開発してください。現代的なモーショングラフィックスとアップビートな背景音楽を用いた魅力的でダイナミックなビジュアルスタイルを特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して迅速にコンテンツを生成し、さまざまなテンプレートとシーンから選択します。
新製品ユーザー向けに、情報豊かで簡潔なビジュアルアピールを持つ30秒の顧客オンボーディングビデオを制作してください。クリーングラフィックスと自信に満ちたAIボイスを採用し、HeyGenの字幕/キャプションを使用してアクセシビリティを確保し、メディアライブラリ/ストックサポートからのアセットで視覚的な興味を高めます。
既存のプロジェクトチームの従業員エンゲージメントを促進することに焦点を当てた60秒のビデオを作成してください。多様なAIアバターと高揚感のある背景音楽を用いた協力的でインスパイアリングなビジュアルスタイルを提示し、HeyGenのAIアバターを活用して異なる視点を語り、さまざまな内部プラットフォーム向けにアスペクト比のリサイズとエクスポートを行います。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはオンボーディングビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは直感的な「オンボーディングサマリービデオジェネレーター」として機能し、「AIビデオジェネレーター」技術を活用してテキストを魅力的な「オンボーディングビデオ」に変換します。「テキスト-to-ビデオ」機能と多様な「AIボイス」を使用して、個別化されたコンテンツを簡単に作成でき、事前にデザインされた「ビデオテンプレート」で洗練された外観を確保します。
HeyGenはビデオ作成にどのような高度なAI機能を提供しますか？
HeyGenは、リアルな「AIアバター」と幅広い「AIボイス」を含む強力なAI機能を通じて効率的な「ビデオ作成」を可能にします。私たちのプラットフォームでは、「ビデオスクリプト」から直接「テキスト-to-ビデオ」技術を使用してビデオを生成し、プロセスをシームレスにします。
HeyGenのAIビデオでブランディングやビジュアル要素をカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは強力な「ブランディングコントロール」を提供し、ロゴやブランドカラーを組み込んで、すべてのコミュニケーションで一貫性を保つことができます。既存の「ビデオテンプレート」を利用し、アクセシビリティのために「字幕/キャプション」を簡単に追加し、会社のビジュアルアイデンティティに完全に一致する「AIビデオ」を確保します。
オンボーディング以外に、HeyGenはどのように従業員トレーニングを強化できますか？
HeyGenは包括的な「従業員トレーニング」と「社内コミュニケーション」において多用途なツールであり、迅速に魅力的なコンテンツを制作できます。「AIアバター」とダイナミックな「ビデオテンプレート」を使用して、従業員のエンゲージメントを高め、効果的な知識移転を促進します。