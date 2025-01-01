魅力的なオンボーディング成功トレーニングビデオを作成

リモート社員のオンボーディングを魅力的なコンテンツで効率化。AIアバターを活用してトレーニングをパーソナライズし、効果的に定着率を向上させます。

サンプルプロンプト1
中堅管理職が複雑な人事ポリシーを理解するために、説得力のある60秒のオンボーディング成功トレーニングビデオを作成します。明確なストーリーテリングアプローチを採用し、実際のシナリオをプロフェッショナルなビジュアルと簡潔な画面上のテキストで提示します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成機能を使用し、正確な字幕/キャプションで強化します。
サンプルプロンプト2
グローバル企業が、多様な新入社員向けに魅力的な30秒のリモートオンボーディングビデオを開発しようとしています。このビデオは、ダイナミックでクリーンなビジュアルスタイル、パーソナライズされたテキストオーバーレイ、そして多様なAIアバターによるサポートトーンを特徴とし、HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを使用して効率的に制作され、メディアライブラリ/ストックサポートで充実させます。
サンプルプロンプト3
新しい営業担当者が新しいCRMソフトウェアを迅速に学ぶにはどうすればよいでしょうか？エンゲージメントを高めるダイナミックな50秒のトレーニングビデオを制作します。明確な画面録画とAIアバターの説明、洗練されたトランジション、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックを組み合わせ、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を利用して完璧なプレゼンテーションを実現し、メディアライブラリ/ストックサポートでオーディオ要素を補完します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

オンボーディング成功トレーニングビデオの仕組み

新入社員の体験を魅力的で情報豊かなトレーニングビデオで向上させます。オンボーディングを効率化し、エンゲージメントを高め、すべてのチームメンバーにスムーズなスタートを保証します。

Step 1
ストーリーを作成
オンボーディングトレーニングビデオの内容をアウトライン化します。スクリプトを使用するか、HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートを活用して、メッセージの基礎となるシーンを構築します。
Step 2
プレゼンターを選択
ブランドを代表し、新入社員をトレーニング資料に導く多様なAIアバターから選択し、プロフェッショナルで魅力的なプレゼンテーションを実現します。
Step 3
カスタマイズと洗練
ブランドの色やロゴを使用してビデオをパーソナライズします。自然な音声のナレーションを生成し、字幕/キャプションを追加して明確さとアクセシビリティを向上させます。
Step 4
エクスポートと共有
完成したら、さまざまなプラットフォームに合わせて異なるアスペクト比で高品質なオンボーディングビデオをエクスポートします。これにより、スケーラブルなオンボーディングコンテンツがすべての新しいチームメンバーに効果的に届きます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

新入社員を動機付け

インスピレーションを与え、前向きなトーンを設定し、新入社員を初期のオンボーディング体験で動機付けるビデオを開発します。

background image

よくある質問

HeyGenはオンボーディングビデオのクリエイティブな側面をどのように強化しますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートとリアルなAIアバターを提供することで、魅力的な社員オンボーディングビデオのクリエイティブなストーリーテリングを可能にします。独自のブランディングコントロールと豊富なメディアライブラリを使用して、動画をパーソナライズし、新入社員のエンゲージメントを高めることができます。

HeyGenがスケーラブルな社員オンボーディングビデオに最適な理由は何ですか？

HeyGenのテキストからビデオへの技術とAIアバターにより、一貫したトレーニングビデオの迅速な作成と更新が可能になり、どのような数の新入社員にも対応できるスケーラブルなオンボーディングを実現します。この効率性は、定着率を向上させ、組織全体で高品質なeラーニング体験を維持するのに役立ちます。

HeyGenは魅力的で効果的なリモート社員オンボーディングビデオの作成を支援できますか？

もちろんです。HeyGenは、リアルなAIアバターと明確なナレーションを通じて、プロフェッショナルで魅力的なリモート社員オンボーディングビデオの作成を可能にします。これらの高品質なデジタル資産は、オンボーディングの成功に大きく貢献し、分散チームにとってより効果的なトレーニングビデオを実現します。

HeyGenはプロフェッショナルトレーニングビデオの制作をどのように簡素化しますか？

HeyGenの直感的なソフトウェアは、スクリプトをAIアバターと豊富なメディアライブラリを使用して洗練されたビデオに変換することで、ビデオ制作を簡素化します。これにより、複雑な編集を必要とせずに高品質なオンボーディングビデオを簡単にカスタマイズして提供でき、ワークフロー全体を効率化します。