オンボーディングステップビデオメーカー：ワークフローを簡素化
HeyGenの直感的なスクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、ワークフローを合理化し、魅力的なオンボーディングビデオを迅速に作成しましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存の顧客に新しいソフトウェア機能を説明する45秒の簡潔な製品デモビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンで指導的であり、スクリーンキャプチャ要素と明確なテキストオーバーレイ、落ち着いた情報提供の声を組み込んでください。HeyGenのテンプレートとシーンを利用してコンテンツを効果的に構成し、オンボーディングステップが簡単にフォローでき、視覚的に魅力的であることを確認してください。
新しいインターンに会社の文化を紹介する30秒のウェルカムビデオをデザインし、創造性とコラボレーションを強調してください。このビデオは遊び心があり、明るく、イラスト的なアニメーションスタイルで、熱意ある声を伴います。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの要素を統合して、視覚的なストーリーテリングを強化し、オンボーディング体験を親しみやすく楽しいものにしてください。
特定の部門の複雑な内部ワークフローを説明するプロフェッショナルな90秒のビデオを開発してください。明確でステップバイステップのビジュアルプレゼンテーションを目指し、権威ある簡潔な声で、すべてのオンボーディングステップが明確であることを確認してください。ビデオは、さまざまな内部プラットフォーム用に正確なアスペクト比のリサイズとエクスポートを行い、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、メッセージの正確性と一貫性を確保してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なオンボーディングビデオを迅速に作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、幅広いカスタマイズ可能なテンプレートを活用することで、プロフェッショナルで魅力的なオンボーディングビデオを効率的に制作する力をユーザーに提供します。HeyGenを使用すれば、これらのテンプレートを簡単にブランドに合わせて適応させ、初日から注目を集める魅力的なコンテンツを提供できます。
HeyGenが理想的な社員オンボーディングビデオメーカーである理由は何ですか？
HeyGenは、生成AIを使用してワークフロー全体を合理化するため、理想的な社員オンボーディングビデオメーカーです。リアルなAIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を活用して、一貫性のあるパーソナライズされた社員オンボーディングビデオを、広範な制作リソースを必要とせずに作成できます。
HeyGenはどのようにしてオンボーディングステップビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、直感的なAI編集ツールとAIスクリプトツールを通じて、オンボーディングステップビデオの作成を簡素化します。高度なテキスト-to-スピーチ技術により、スクリプトを自然な音声に迅速に変換でき、プロセスをシームレスかつ効率的にします。
HeyGenでカスタマイズ可能なテンプレートを使用してオンボーディングビデオをブランド化できますか？
もちろんです。HeyGenは、広範なカスタマイズ可能なテンプレートと強力なブランドコントロールを提供し、会社のロゴ、色、特定のメッセージをオンボーディングビデオに完全に統合できます。これにより、新入社員に一貫性のあるプロフェッショナルなブランド体験を提供します。