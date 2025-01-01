オンボーディングステップビデオメーカー：ワークフローを簡素化

HeyGenの直感的なスクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、ワークフローを合理化し、魅力的なオンボーディングビデオを迅速に作成しましょう。

215/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存の顧客に新しいソフトウェア機能を説明する45秒の簡潔な製品デモビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンで指導的であり、スクリーンキャプチャ要素と明確なテキストオーバーレイ、落ち着いた情報提供の声を組み込んでください。HeyGenのテンプレートとシーンを利用してコンテンツを効果的に構成し、オンボーディングステップが簡単にフォローでき、視覚的に魅力的であることを確認してください。
サンプルプロンプト2
新しいインターンに会社の文化を紹介する30秒のウェルカムビデオをデザインし、創造性とコラボレーションを強調してください。このビデオは遊び心があり、明るく、イラスト的なアニメーションスタイルで、熱意ある声を伴います。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの要素を統合して、視覚的なストーリーテリングを強化し、オンボーディング体験を親しみやすく楽しいものにしてください。
サンプルプロンプト3
特定の部門の複雑な内部ワークフローを説明するプロフェッショナルな90秒のビデオを開発してください。明確でステップバイステップのビジュアルプレゼンテーションを目指し、権威ある簡潔な声で、すべてのオンボーディングステップが明確であることを確認してください。ビデオは、さまざまな内部プラットフォーム用に正確なアスペクト比のリサイズとエクスポートを行い、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、メッセージの正確性と一貫性を確保してください。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

オンボーディングステップビデオメーカーの使い方

新入社員の体験を合理化し、貴重な時間を節約するために設計された直感的なビデオメーカーで、魅力的で効果的なオンボーディングビデオを迅速に作成しましょう。

1
Step 1
テンプレートまたはスクリプトを選択
カスタマイズ可能なテンプレートの中から選ぶか、スクリプトから直接ビデオを生成するスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、クリエイティブプロセスを開始します。
2
Step 2
AIアバターを追加してカスタマイズ
プレゼンターやキャラクターを表現するためにAIアバターを追加してコンテンツをパーソナライズします。ビデオエディターを使用して新しい要素をシームレスに統合し、オンボーディングビデオを本当にユニークなものにしましょう。
3
Step 3
ブランディングとオーディオを適用
ブランドの一貫性を確保するために、ロゴと会社の色をブランドコントロールで適用します。テキスト-to-スピーチ機能を使用して自然な音声を生成し、明確さとエンゲージメントを向上させます。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
AI字幕生成機能で自動的に正確な字幕を生成し、プロフェッショナルなオンボーディングビデオを完成させます。さまざまな形式でビデオをエクスポートし、新入社員に効果的に共有してエンゲージメントを高めましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

数分で魅力的なビデオやクリップを生成

.

新しいステップやコンセプトを新入社員に効果的に紹介するために、魅力的で簡潔なオンボーディングビデオやクリップを迅速に制作します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なオンボーディングビデオを迅速に作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、幅広いカスタマイズ可能なテンプレートを活用することで、プロフェッショナルで魅力的なオンボーディングビデオを効率的に制作する力をユーザーに提供します。HeyGenを使用すれば、これらのテンプレートを簡単にブランドに合わせて適応させ、初日から注目を集める魅力的なコンテンツを提供できます。

HeyGenが理想的な社員オンボーディングビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenは、生成AIを使用してワークフロー全体を合理化するため、理想的な社員オンボーディングビデオメーカーです。リアルなAIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を活用して、一貫性のあるパーソナライズされた社員オンボーディングビデオを、広範な制作リソースを必要とせずに作成できます。

HeyGenはどのようにしてオンボーディングステップビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、直感的なAI編集ツールとAIスクリプトツールを通じて、オンボーディングステップビデオの作成を簡素化します。高度なテキスト-to-スピーチ技術により、スクリプトを自然な音声に迅速に変換でき、プロセスをシームレスかつ効率的にします。

HeyGenでカスタマイズ可能なテンプレートを使用してオンボーディングビデオをブランド化できますか？

もちろんです。HeyGenは、広範なカスタマイズ可能なテンプレートと強力なブランドコントロールを提供し、会社のロゴ、色、特定のメッセージをオンボーディングビデオに完全に統合できます。これにより、新入社員に一貫性のあるプロフェッショナルなブランド体験を提供します。