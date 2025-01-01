魅力的なトレーニングのためのオンボーディングステップビデオジェネレーター
AIアバターを使用して、従業員のオンボーディングビデオを簡単に作成し、新入社員の学び方を変革します。
既存ユーザー向けに、新しいソフトウェア機能を明確に説明する60秒の簡潔な説明ビデオを作成してください。クリーンでステップバイステップのビジュアルと落ち着いた助けになる声を使用し、スクリプトからのテキストをビデオに変換して生成された正確な字幕/キャプションで、アクセシビリティと明確さを確保します。
HRプロフェッショナルやL&Dマネージャーをターゲットにした30秒の活気あるプロモーションビデオを制作し、インパクトのあるオンボーディングビデオの作成の容易さを紹介します。メディアライブラリ/ストックサポートからのモダンでダイナミックなグラフィックスと、魅力的なテンプレートとシーンを利用して、AIビデオ作成プラットフォームがオンボーディングステップビデオジェネレーターのプロセスをどのように簡素化するかを強調します。
会社内の特定の役割の「1日の生活」を描く、潜在的な求職者向けのクリエイティブな50秒のアニメーションビデオを開発してください。この魅力的なアニメーションビデオは、カスタマイズされたAIアバターがさまざまな役割を生き生きとさせ、アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して最適なプラットフォーム共有を可能にし、アニメーションビデオドキュメンテーションの魅力的な作品にします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenは新入社員向けの魅力的なオンボーディングビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、先進的なAIビデオ作成プラットフォームであり、新入社員向けのインパクトのあるオンボーディングビデオの生成プロセスを簡素化します。ユーザーはAIアバター、アニメーションキャラクター、豊富なグラフィックスを活用し、AI生成のナレーションと組み合わせて、魅力的なビデオ体験を迅速かつ効率的に作成できます。
HeyGenのオンボーディングビデオで視覚要素とブランドアイデンティティをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは広範なカスタマイズオプションを提供しており、AIアバターを調整し、豊富なグラフィックスを統合し、アニメーション背景を使用してブランドに合わせることができます。ビデオテンプレートとブランディングコントロールにより、オンボーディングコンテンツが会社の独自のアイデンティティを反映することを保証します。
HeyGenはステップバイステップのオンボーディングドキュメンテーション作成にどのような機能を提供しますか？
HeyGenは包括的なオンボーディングステップビデオジェネレーターとして機能し、ユーザーが詳細なビデオドキュメンテーションを作成できるようにします。画面録画、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能、さまざまなビデオテンプレートを備えており、新入社員向けのチュートリアルビデオライブラリを簡単に構築できます。
HeyGenのAIツールを使用してプロフェッショナルなオンボーディングビデオをどのくらい早く生成できますか？
HeyGenは、ビデオ編集の経験がなくても、プロフェッショナルなオンボーディングビデオを迅速に生成する力を提供します。AIビデオ作成プラットフォームは、テキストベースの編集とAI生成のナレーションを使用してスクリプトを洗練されたビデオに変換し、コンテンツ作成を大幅に加速します。