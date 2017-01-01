新しいSaaS顧客向けに、45秒の活気あるアニメーションのウェルカムビデオを作成し、陽気なAIアバターを使って初期のステップを案内します。このビデオは、モダンでクリーンなビジュアルスタイルとフレンドリーでエネルギッシュなナレーションを特徴とし、HeyGenのAIアバターを活用して、顧客のオンボーディングプロセスを最初から魅力的で記憶に残るものにします。明るい色とシンプルなアニメーションを使用して、主要な機能を強調し、ビデオテンプレートを提供します。

ビデオを生成