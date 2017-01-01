シームレスな成功のためのオンボーディングロードマップビデオメーカー
AIアバターを使用して、従業員と顧客の旅を魅力的にするパーソナライズされたオンボーディングビデオを簡単に作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しい企業社員を対象にした60秒のプロフェッショナルなオンボーディングロードマップビデオをデザインし、最初の90日間を明確に示します。ビジュアルスタイルは洗練されて整理されており、明確なテキストオーバーレイと安心感のある情報豊かなナレーションを特徴としています。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、複雑な情報を簡素化し、戦略的なロードマップでスムーズな社員オンボーディング体験を確保します。
新しい製品機能を発見するユーザー向けに、30秒の魅力的なパーソナライズされたビデオオンボーディングガイドを作成し、ビデオ作成の経験がなくても簡単に作成できるように設計されています。ビジュアルスタイルはダイナミックでインタラクティブであり、スクリーン録画と活気に満ちた励ましのナレーションを組み合わせています。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、明確で簡潔な指示を作成し、特定の機能を説明し、完全なカスタマイズを可能にするために、ビデオ作成を誰にでもアクセス可能にします。
チームメンバー向けに、40秒の情報豊かな内部ロードマップ更新ビデオを作成し、重要なプロジェクトのマイルストーンと今後のイニシアチブを魅力的なビジュアルで示します。ビデオはモダンでインフォグラフィックにインスパイアされたビジュアルスタイルと自信に満ちた明確なナレーションを持ち、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して迅速なプロトタイピングと完全なカスタマイズを行い、複雑なデータを簡単に消化できるオンボーディングビデオに変換し、会社の進捗状況を様々なロードマップテンプレートを使用して全員に共有します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてオンボーディングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenはAIビデオ生成技術を使用して、魅力的なオンボーディングビデオの作成プロセスを簡素化します。さまざまなビデオテンプレートから簡単に選択でき、事前のビデオ作成経験がなくても高品質なコンテンツを制作できます。これにより、パーソナライズされたビデオオンボーディングが誰にでもアクセス可能になります。
HeyGenはオンボーディングビデオコンテンツの完全なカスタマイズを提供しますか？
はい、HeyGenはオンボーディングビデオの完全なカスタマイズオプションを提供します。ブランドの色やロゴを使用してコンテンツを調整し、アニメーションキャラクターを活用し、特定のニーズに合わせたパーソナライズされたビデオオンボーディング体験を生成できます。
HeyGenのAI機能は社員のオンボーディングビデオをどのように強化しますか？
HeyGenのAIビデオジェネレーターは、AIによる自動生成スクリプトやリアルなAIアバターなどの機能を提供することで、社員のオンボーディングを大幅に強化します。これにより、詳細なロードマップテンプレートからカスタムボイスオーバー生成まで、ダイナミックで魅力的なコンテンツを提供し、プロフェッショナルな仕上がりを確保します。
オンボーディングロードマップ用のビデオテンプレートにはどのようなものがありますか？
HeyGenは、魅力的なオンボーディングロードマップビデオを作成するのに理想的な特定のロードマップテンプレートを含む多様なビデオテンプレートを提供しています。これらのテンプレートは、社員のオンボーディングにも顧客のオンボーディングにも十分に対応できる柔軟性があり、ビデオ作成プロセスを効率的かつ効果的にします。