新入社員向けの最高のオンボーディングリキャップビデオメーカー
リアルなAIアバターを使って魅力的なオンボーディングリキャップを作成し、トレーニングビデオ制作を簡素化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しいマーケティング部門の社員向けに、主要な部門プロセスとツールを要約した90秒のオンボーディングリキャップビデオを開発してください。ビデオは、ブランドカラーと背景音楽を使用した魅力的でエネルギッシュなビジュアルスタイルで、明るいナレーションを添えてください。HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを使用してコンテンツを迅速に組み立て、ナレーション生成機能を活用して効果的な社員オンボーディングを実現してください。
B2B SaaS製品の新機能を紹介する1分間の説明ビデオを制作し、潜在的なクライアントと社内の営業チームをターゲットにしてください。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的で、スクリーン録画と洗練されたストック映像を組み込み、明確で明瞭なAIナレーションで視聴者を導いてください。この製品デモは、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを効果的に活用して高品質なビジュアルを提供し、ナレーション生成機能を使用してプロフェッショナルなナレーションを作成し、魅力的な製品デモの作成を効率化してください。
世界中のオフィスで新入社員向けに設計された2分間の一般的なオンボーディングビデオを作成し、会社の文化と基本的なポリシーを歓迎する形で紹介してください。ビデオのビジュアルスタイルは温かく親しみやすく、多様なイメージとフレンドリーなナレーションのトーンを使用し、画面上のテキストを同期させてください。HeyGenの字幕/キャプション機能を活用して、すべての言語背景に対応できるようにし、アスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、包括的なオンボーディングビデオをさまざまなプラットフォームでシームレスに配信してください。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なオンボーディングビデオの作成を効率化できますか？
HeyGenは強力なAIビデオジェネレーターとして機能し、ユーザーが高度なビデオ編集スキルを必要とせずにプロフェッショナルなオンボーディングビデオを迅速に制作できるようにします。当プラットフォームはカスタマイズ可能なテンプレートとドラッグ＆ドロップエディターを提供し、スクリプトを魅力的なビデオコンテンツに効率的に変換します。
HeyGenは動的なトレーニングコンテンツのためにどのようなAI機能を提供していますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターとリアルなAIナレーションを含む高度なAI機能を提供し、トレーニングビデオをより魅力的にします。ユーザーはテキスト読み上げ機能を活用してスクリプトをアニメーション化し、さまざまなトレーニングビデオの学習体験を向上させることができます。
HeyGenはすべての社内コミュニケーションとトレーニングビデオでブランドの一貫性を確保できますか？
もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを通じてブランドの一貫性を強化し、会社のロゴやカラースキームをトレーニングや社員オンボーディングビデオに直接統合することができます。カスタマイズ可能なテンプレートも、すべてのビデオコンテンツで一貫したビジュアルアイデンティティを維持するのに役立ちます。
HeyGenは自動字幕や多言語ビデオオプションなどの機能をグローバルチーム向けにサポートしていますか？
はい、HeyGenはすべてのビデオに自動AIキャプションを提供することで、グローバルチームのアクセシビリティとリーチを向上させます。さらに、先進的なナレーション生成機能は複数の言語をサポートしており、オンボーディングリキャップビデオメーカーのニーズに合わせたビデオローカリゼーションをシームレスに行います。