新しいソフトウェアエンジニアがチームに加わる際に、コア製品のアーキテクチャを説明する2分間の技術トレーニングビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンで図解的にし、明確さに重点を置き、プロフェッショナルなAI生成のナレーションを添えてください。HeyGenのAIアバターを活用して複雑な情報を明確に提示し、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を利用して、専門的なトレーニングのためのAIビデオジェネレーターの力を示してください。

