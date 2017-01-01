オンボーディングプロセスビデオジェネレーター: 魅力的な社員の旅を創造
AIアバターを使用して魅力的な社員オンボーディングビデオを簡単に作成し、新入社員の成功を促進します。
SaaS製品の新規ユーザー向けに、30秒の顧客オンボーディングビデオをデザインします。初期設定を案内するこのビデオは、事前にデザインされたビデオテンプレートを活用し、クリーンでプロフェッショナルな外観を持ち、落ち着いたビジュアルスタイルと明確な画面上のテキスト、安心感のあるプロフェッショナルな音声トーンを採用します。
HRチーム向けに、60秒の簡潔なオンボーディングプロセスビデオジェネレーターチュートリアルを制作します。部門別のトレーニングコンテンツを迅速に作成する方法を説明します。ビジュアルスタイルは企業的でありながら魅力的で、画面録画とアニメーションテキストを利用し、スクリプトをHeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用してビデオに変換し、一貫性と権威ある配信を実現します。
小規模ビジネスオーナーが新しいチームメンバーやクライアント向けにオンボーディングビデオを簡単に作成できる方法を示す、50秒のインスパイアリングなビデオを作成します。ビジュアルスタイルは温かく親しみやすく、シンプルなグラフィックスと共感できるシナリオを使用し、アクセシビリティのための字幕/キャプションと、穏やかで励みになるバックグラウンドミュージックトラックでオンボーディングトレーニングの容易さを強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは新入社員や顧客向けのオンボーディングビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenはAIを活用したオンボーディングプロセスビデオジェネレーターで、魅力的なコンテンツの作成を効率化します。AIアバターを活用し、テキストをビデオスクリプトに簡単に変換して、高品質な社員および顧客オンボーディングビデオを制作できます。
HeyGenは特定の会社のニーズに合わせてオンボーディングビデオをカスタマイズするためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、豊富なビデオテンプレートとブランディングコントロールを提供し、ロゴや会社の色を追加できます。また、ビデオエディターを利用してコンテンツを洗練し、すべてのオンボーディングビデオがブランドを完璧に反映するようにします。
HeyGenは自然な音声のAI生成ビデオをグローバルな視聴者向けに作成できますか？
はい、HeyGenは高度なAIを活用して、複数の言語でリアルなAI音声を持つAI生成ビデオを制作します。この機能により、HRチームは多言語の効果的なビデオを作成し、多様な社員や顧客のオンボーディングニーズに対応し、グローバルなコミュニケーションを強化します。
HeyGenを使用して緊急のオンボーディングトレーニングのためにテキストを迅速にビデオに変換することは可能ですか？
もちろんです。HeyGenは直感的なオンボーディングビデオメーカーとして、数クリックでテキストをビデオに簡単に変換できます。この迅速なプロセスは、オンボーディングトレーニング資料を迅速に開発し、タイムリーで一貫したコミュニケーションを確保するのに理想的です。