究極のオンボーディングパフォーマンスビデオメーカー
音声生成を活用した魅力的なトレーニングビデオで、社員のオンボーディングとパフォーマンスを向上させましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存ユーザー向けに60秒の簡潔な製品機能概要をデザインし、プロダクトマネージャーとカスタマーサクセスチームを対象に、クリーンで情報豊富なビジュアル美学とモダンなバックグラウンドミュージックを活用します。この「製品デモビデオ」は、詳細なスクリプトから直接生成される新しいアップデートを説明し、すべてのユーザーがその価値を迅速に把握できるようにします。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能がこのプロセスをシームレスにします。
内部チーム向けに複雑なソフトウェアプロセスを明確にするための30秒の簡潔な指導ビデオを制作してみてはいかがでしょうか？部門長と個々の貢献者を特にターゲットにし、明確で簡潔なビジュアルスタイルとストレートフォワードな音声ナレーションを採用し、統合された字幕/キャプションを通じてアクセシビリティを確保します。この重要な「トレーニングビデオ」は、HeyGenの組み込み字幕/キャプション機能を使用して、理解とパフォーマンスを向上させます。
全社員を対象とした40秒のリーダーシップからのモチベーショナルメッセージは、洗練された企業ビジュアルスタイルと魅力的でインスパイアリングな音楽トラックを組み合わせることで大いに役立ちます。この影響力のある「AIビデオメーカー」作品は、さまざまな内部プラットフォームを通じて戦略的なアップデートを伝え、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、どのデバイスでも最適な視聴が可能です。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはどのようにして社員オンボーディングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは直感的なオンボーディングビデオメーカーとして、AIビデオメーカーの機能を活用してコンテンツ作成を効率化します。スクリプトを入力し、カスタマイズ可能なテンプレートを選択するだけで、プロフェッショナルなオンボーディングビデオを迅速に生成できます。
HeyGenはビデオ制作にどのような高度なAI機能を提供しますか？
HeyGenは最先端のAIプレゼンターとリアルなAI音声オーバーをテキスト読み上げ技術で提供し、スクリプトから直接自動的にビデオを生成します。これにより、HeyGenは強力なAIビデオメーカーとなります。
HeyGenで作成したビデオのブランディングをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、ビデオが会社のアイデンティティに合致するようにします。ロゴや特定のブランドカラーを簡単に適用し、直感的なビデオエディターでカスタマイズ可能なテンプレートを利用できます。
オンボーディング以外に、HeyGenはどのような種類のビデオを作成できますか？
HeyGenは多様なコンテンツに対応したビデオ作成ツールで、魅力的なトレーニングビデオや情報豊富な製品デモビデオを含みます。ユーザーは字幕生成や高品質なAI音声オーバーを簡単に追加でき、さまざまな用途に対応します。