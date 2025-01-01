オンボーディング最適化トレーニングビデオジェネレーターが簡単に

スクリプトからの高度なテキスト-ビデオ機能で、魅力的な社員オンボーディングビデオをより速く作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
HRチーム向けに、新入社員のオンボーディングを自動化する効率性を示す45秒の簡潔で魅力的なビデオを開発します。プロフェッショナルでクリーンなビジュアル美学を採用し、心地よいバックグラウンドミュージックを使用して、HeyGenのテンプレートとシーンがどのように簡単にカスタマイズされ、すべてのトレーニングモジュールでブランドの一貫性を維持できるかを強調します。
サンプルプロンプト2
グローバルな労働力向けに、HeyGenのAIビデオ作成プラットフォームが多様なチームのための複雑なトレーニングをどのように簡素化するかに焦点を当てた30秒の説明ビデオを制作します。ビジュアルとオーディオスタイルは明確で簡潔にし、権威あるが親しみやすいAIナレーションをスクリプトから直接生成し、メディアライブラリ/ストックサポートからの関連するストック映像を特徴とします。
サンプルプロンプト3
クリエイティブ部門の新入社員向けに、チーム紹介と会社の協力的な精神に焦点を当てた90秒の招待的な社員オンボーディングビデオをデザインします。暖かく芸術的なビジュアルスタイルを使用し、柔らかいアンビエントミュージックを取り入れ、HeyGenのAIアバターを使用してさまざまなチームメンバーを表現し、異なるソーシャルプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズとエクスポートの柔軟性を示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

オンボーディング最適化トレーニングビデオジェネレーターの仕組み

AIを活用したビデオ作成で新入社員の体験を合理化し、魅力的で一貫性のあるトレーニングをすべての社員に提供します。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成
オンボーディングコンテンツを入力または貼り付けて開始します。**スクリプトからのテキスト-ビデオ**機能を使用して、テキストを迅速にビデオナラティブに変換できます。
2
Step 2
AIプレゼンターとシーンを選択
多様な**AIアバター**ライブラリからバーチャルプレゼンターを選び、プロフェッショナルなテンプレートとブランド要素でビデオをカスタマイズします。
3
Step 3
プロフェッショナルなナレーションを追加
複数の言語でリアルな**ボイスオーバー生成**を使用して、トレーニングコンテンツに明確で魅力的なオーディオを提供します。
4
Step 4
最適化されたトレーニングビデオをエクスポート
コンテンツを最終化し、希望のアスペクト比で**MP4にエクスポート**し、オンボーディングプラットフォーム全体でシームレスに配信できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

モチベーショナルビデオで観客を鼓舞し、元気づける

オンボーディングにインスパイアリングなビデオを統合し、ポジティブな企業文化を育み、新入社員を動機づけます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてオンボーディングトレーニングビデオを強化できますか？

HeyGenはAIオンボーディングビデオメーカーとして、従来のトレーニングを魅力的な体験に変えます。AIアバターとダイナミックなビデオコンテンツを活用して、新入社員に響く高品質でプロフェッショナルなオンボーディングビデオを作成し、トレーニングプロセスを最適化します。

HeyGenはオンボーディングビデオのカスタマイズにどのようなクリエイティブなオプションを提供しますか？

HeyGenはユーザーに対して、社員オンボーディングのための非常にカスタマイズされた魅力的なビデオを作成する力を与えます。豊富なビデオテンプレートを利用し、ブランドロゴやクリエイティブ資産を統合し、AI編集ツールを活用して際立つダイナミックなビデオコンテンツを制作します。

HeyGenはオンボーディングビデオシリーズの生成プロセスを簡素化しますか？

はい、HeyGenは効率的なAIビデオ作成プラットフォームとして、オンボーディングビデオシリーズ全体の作成を簡素化します。AIスクリプトツール、テキスト-スピーチ機能、画面録画のサポートを活用して、包括的で一貫性のあるトレーニング資料を迅速に生成できます。

HeyGenは新入社員のオンボーディング体験全体を最適化できますか？

HeyGenは新入社員のオンボーディング体験を向上させるために設計された包括的なオンボーディング最適化トレーニングビデオジェネレーターとして機能します。プロフェッショナルで魅力的なAIオンボーディングビデオの迅速な作成を可能にし、組織が一貫性のある影響力のあるバーチャルオンボーディング体験を提供するのを支援します。