シームレスなトレーニングのためのオンボーディングモジュール動画メーカー
プロフェッショナルなオンボーディング動画をより速く作成、スキル不要。強力なスクリプトからのテキストを動画に変換する機能を使用して、テキストスクリプトを魅力的なコンテンツに変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
複雑なSaaSプラットフォームの新規ユーザーを対象とした45秒の簡潔なチュートリアル動画を開発します。動画はクリーンで指導的なビジュアルスタイルを採用し、製品インターフェースの画面録画と明確なグラフィックオーバーレイを組み合わせ、スクリプトから直接生成された正確で安心感のあるナレーションが付随します。この効果的なハウツー動画は、HeyGenのスクリプトからのテキストを動画に変換する機能を使用して、初期設定と主要機能をユーザーに案内します。
HRやトレーニングマネージャーを対象とした30秒のプロモーション動画を制作し、既存のオンボーディング動画を刷新する方法を探ります。ビジュアルスタイルはダイナミックで、カスタマイズ可能なテンプレートの柔軟性を示し、クイックカット、魅力的なトランジション、エネルギッシュでモチベーションを高めるサウンドトラックを特徴とします。この動画は、HeyGenのテンプレートとシーンがどのようにしてオンボーディングモジュールの動画メーカーコンテンツを簡単に更新し、刷新できるかを示します。
グローバル企業向けに設計された50秒のプロフェッショナルなAI生成動画のショーケースを作成し、多様なチーム間でオンボーディングプロセスを標準化し、スケールすることを目指します。ビジュアルプレゼンテーションは洗練されており、企業向けで、多様なバーチャルプレゼンターとローカライズされたコンテンツを特徴とし、高度なボイスオーバー生成を通じて生成された落ち着いた権威あるナレーションがサポートします。この洗練された動画は、社員トレーニングにおける効率性とグローバルなリーチを強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして視覚的に豊かなオンボーディング動画を作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレート、アニメーションキャラクター、豊富なメディアライブラリを使用して、インパクトのあるAI生成のオンボーディング動画をデザインする力を提供します。これにより、広範なデザインスキルを必要とせずに、豊かなグラフィックと魅力的なビジュアルを実現できます。
HeyGenはオンボーディング動画コンテンツの完全なカスタマイズを提供しますか？
はい、HeyGenはオンボーディング動画のための広範なカスタマイズオプションを提供します。テンプレートを調整し、カスタムロゴや色を使用してブランドを統合し、アニメーション要素を調整して、会社の独自のスタイルとメッセージに完全に一致させることができます。
HeyGenは既存のオンボーディング動画を簡単に更新できますか？
もちろんです。HeyGenのAI駆動プラットフォームは、オンボーディング動画の更新と反復を簡単にします。スクリプトをすばやく変更したり、AIアバターを交換したり、ビジュアルを変更して、コンテンツが常に最新で新しい社員に関連性があるようにすることができます。
HeyGenはオンボーディングのための簡単なAI動画メーカーですか？
HeyGenは動画作成プロセスを簡素化し、誰でも高品質のAI生成オンボーディング動画を制作できるようにします。直感的なテキストから動画への機能と事前にデザインされたテンプレートを使用して、編集の専門知識がなくてもプロフェッショナルなトレーニング動画を作成できます。