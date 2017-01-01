オンボーディングモジュールビデオジェネレーター：魅力的なコンテンツを作成
AIビデオジェネレーターで社員のオンボーディングを効率化し、スクリプトを魅力的なトレーニングビデオに変換します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存の社員が新しい社内ソフトウェアモジュールを学ぶための60秒の情報豊かなトレーニングビデオを開発し、効果的な利用のためのステップバイステップの指示を詳細に説明します。ビジュアルアプローチはクリーンでプロフェッショナルであり、明確な画面上のテキストオーバーレイとメディアライブラリからの関連するストック映像を組み込み、正確で権威あるナレーションを伴います。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、すべてのトレーニング資料での正確性と一貫性を確保します。
見込みのある候補者や最近採用されたチームメンバー向けに、組織の価値観とコミュニティ精神を垣間見せる30秒の「会社文化」ビデオを制作します。温かく本物のビジュアルスタイルを採用し、多様なストック写真と控えめな背景音楽をブレンドし、HeyGenのボイスオーバー生成機能で生成された本物の人間のようなナレーションと、アクセシビリティのための明確な字幕/キャプションを組み合わせます。このビデオは、公式なスタート前に「パーソナライズされたコンテンツ」を通じて帰属意識を伝えます。
製品マネージャーやマーケティングチームを対象にした「AIビデオジェネレーター」の新機能を紹介する50秒のダイナミックなデモンストレーションビデオを想像してください。ビジュアルの美学はテンポが速くエネルギッシュであり、鮮明な画面録画と大胆なテキストアニメーションを特徴とし、熱意に満ちた明瞭なAIボイスで補完されます。このビデオは、「オンボーディングモジュールビデオジェネレーター」のシームレスな機能を強調し、特にHeyGenのアスペクト比のリサイズとマルチプラットフォーム配信のためのエクスポートを実演します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはどのようにして社員のオンボーディングプロセスを効率化できますか？
HeyGenはAIビデオジェネレーターであり、テキストスクリプトを魅力的なオンボーディングビデオに変換します。AIアバターとAIボイスを活用して、パーソナライズされたコンテンツを効率的に作成し、ビデオ編集のスキルがなくても新入社員の体験を大幅に向上させます。
HeyGenはオンボーディングモジュールをカスタマイズするためにどのようなクリエイティブなオプションを提供していますか？
HeyGenは、オンボーディングビデオをパーソナライズするための豊富なカスタマイズ可能なテンプレートとメディアライブラリを提供しています。ロゴや会社の色を含むブランディングコントロールを適用し、トレーニングビデオが会社の文化と美学を反映するようにします。
HeyGenのAIツールを使って魅力的なトレーニングビデオを作成するのは簡単ですか？
もちろんです。HeyGenの直感的なプラットフォームを使用すると、AIアバターとAIボイスを使用してテキストスクリプトから直接ビデオを生成できます。字幕/キャプションを簡単に追加して、すべての新しいユーザーにとってコンテンツがアクセスしやすく、影響力のあるものにします。
HeyGenはさまざまな種類の社内コミュニケーションビデオを作成するのに役立ちますか？
はい、オンボーディング以外にも、HeyGenはトレーニングビデオ、会社文化の更新、または発表を制作するのに最適な多用途のAIビデオジェネレーターです。AI駆動のエンジンにより、さまざまな社内ニーズに対応する高品質のビデオコンテンツを迅速にレンダリングおよび公開できます。