活気あるテックスタートアップの新入社員向けに、会社の文化と初日の重要な情報を紹介する45秒の魅力的なオンボーディングビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは現代的で魅力的であり、ダイナミックなアニメーションと親しみやすいAIアバターを特徴とし、励ましのある明るいAIボイスを使用します。このビデオはHeyGenのAIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートを活用し、真にパーソナライズされた第一印象を提供し、「社員オンボーディング」プロセスをエキサイティングで効率的なものにします。

