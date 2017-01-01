オンボーディングモジュールジェネレーター: 魅力的なトレーニングを作成

HRマネージャー向けに、新入社員のオンボーディングを効率化し、エンゲージメントを高めます。スクリプトからのテキストを使用して、ダイナミックなモジュールを簡単に作成します。

HRマネージャーをターゲットにした45秒のビデオを想像してください。洗練されたプロフェッショナルな美学と励ましの声で、オンボーディングモジュールジェネレーターが新入社員の統合をどのように革新するかを示します。ナレーションは一般的なHRの課題を強調し、その後、スクリプトからのテキストを使用してオンボーディングプロセスを簡単に効率化するシームレスな作成プロセスを紹介します。

サンプルプロンプト1
新入社員のオンボーディングエンゲージメントを高めることを目指す企業向けに、活気ある30秒のビデオを作成します。現代的でダイナミックなビジュアルと親しみやすいプロフェッショナルな声で、このビデオはAIオンボーディングツールがAIアバターを活用してインタラクティブで記憶に残る第一印象を提供し、即座に接続と理解を促進する方法を力強く示します。
サンプルプロンプト2
明るくイラスト的なビジュアルと穏やかなガイドの声を特徴とする60秒の魅力的なビデオは、柔軟なコンテンツ作成を求めるトレーナーやHRプロフェッショナルを引き付けるべきです。このビデオは、オンボーディングガイドメーカーの究極のカスタマイズオプションを紹介し、テンプレートとシーンの直感的な力を強調して、迅速かつ効率的にカスタマイズされたトレーニングモジュールを構築します。
サンプルプロンプト3
従業員のオンボーディングプロセスにおいて効率性とアクセス性を優先するHRリーダーや中小企業のオーナー向けに、直接的な30秒のビデオを制作します。結果指向のビジュアルと明確で権威ある声で、このビデオはLMSフリーアクセスの利点を説明し、プロフェッショナルな音声を追加することを簡素化するボイスオーバー生成が、重要な情報へのシームレスで広範なアクセスを保証する方法を示します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

オンボーディングモジュールジェネレーターの使い方

AIを活用したモジュールジェネレーターで、新入社員向けの魅力的で一貫したオンボーディング体験を簡単に作成し、HRプロセスを効率化します。

1
Step 1
テンプレートから作成
プロフェッショナルなテンプレートとシーンの多様なライブラリから選択し、新入社員のオンボーディングモジュールのフレームワークを迅速に確立します。
2
Step 2
スクリプトを貼り付けてビデオ生成
スクリプトを貼り付けることで、書かれたコンテンツをダイナミックなビデオプレゼンテーションに瞬時に変換し、スクリプトからのテキストを活用します。
3
Step 3
AIプレゼンターを追加
リアルなAIアバターを組み込んで、新入社員をモジュールに案内し、親しみやすく一貫したバーチャルプレゼンスを提供します。
4
Step 4
簡単に共有するためにエクスポート
完成したモジュールをエクスポートし、LMSフリーアクセスを活用して、プラットフォームの制限なしにすべての新入社員にシームレスに配布します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ポジティブなオンボーディング体験を育む

インスピレーションを与えるビデオメッセージを作成し、ポジティブな初期体験を提供し、新入社員に会社の文化を効果的に紹介します。

よくある質問

HeyGenはAIオンボーディングツールとしてどのように機能しますか？

HeyGenはHRマネージャーが従業員のオンボーディングプロセスを効率化するために、魅力的なビデオモジュールを生成します。AIアバターとスクリプトからのテキストを活用し、新入社員向けの主要なAIオンボーディングツールとしての地位を確立しています。

HeyGenで新入社員向けに生成されたコンテンツをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは広範なカスタマイズオプションを提供しており、オンボーディングモジュールを自由に調整できます。無料のテンプレート、ブランディングコントロール、自分のメディアを統合することができ、優れたオンボーディングガイドメーカーとなっています。

HeyGenのオンボーディングコンテンツはLMSなしでアクセス可能ですか？

はい、HeyGenはLMSフリーアクセスを提供し、新入社員のオンボーディングプロセスをシームレスにします。使いやすいインターフェースにより、従来のラーニングマネジメントシステムを必要とせずにモジュールを簡単に配布および消費できます。

HeyGenは従業員のオンボーディングエンゲージメントをどのように向上させますか？

HeyGenは静的なコンテンツをダイナミックなビデオ体験に変えることで、従業員のオンボーディングエンゲージメントを大幅に向上させます。AIアバターとプロフェッショナルなボイスオーバー生成を通じて、新入社員が魅了され、重要な情報をより効果的に保持できるようにします。