Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員のオンボーディングエンゲージメントを高めることを目指す企業向けに、活気ある30秒のビデオを作成します。現代的でダイナミックなビジュアルと親しみやすいプロフェッショナルな声で、このビデオはAIオンボーディングツールがAIアバターを活用してインタラクティブで記憶に残る第一印象を提供し、即座に接続と理解を促進する方法を力強く示します。
明るくイラスト的なビジュアルと穏やかなガイドの声を特徴とする60秒の魅力的なビデオは、柔軟なコンテンツ作成を求めるトレーナーやHRプロフェッショナルを引き付けるべきです。このビデオは、オンボーディングガイドメーカーの究極のカスタマイズオプションを紹介し、テンプレートとシーンの直感的な力を強調して、迅速かつ効率的にカスタマイズされたトレーニングモジュールを構築します。
従業員のオンボーディングプロセスにおいて効率性とアクセス性を優先するHRリーダーや中小企業のオーナー向けに、直接的な30秒のビデオを制作します。結果指向のビジュアルと明確で権威ある声で、このビデオはLMSフリーアクセスの利点を説明し、プロフェッショナルな音声を追加することを簡素化するボイスオーバー生成が、重要な情報へのシームレスで広範なアクセスを保証する方法を示します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIオンボーディングツールとしてどのように機能しますか？
HeyGenはHRマネージャーが従業員のオンボーディングプロセスを効率化するために、魅力的なビデオモジュールを生成します。AIアバターとスクリプトからのテキストを活用し、新入社員向けの主要なAIオンボーディングツールとしての地位を確立しています。
HeyGenで新入社員向けに生成されたコンテンツをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは広範なカスタマイズオプションを提供しており、オンボーディングモジュールを自由に調整できます。無料のテンプレート、ブランディングコントロール、自分のメディアを統合することができ、優れたオンボーディングガイドメーカーとなっています。
HeyGenのオンボーディングコンテンツはLMSなしでアクセス可能ですか？
はい、HeyGenはLMSフリーアクセスを提供し、新入社員のオンボーディングプロセスをシームレスにします。使いやすいインターフェースにより、従来のラーニングマネジメントシステムを必要とせずにモジュールを簡単に配布および消費できます。
HeyGenは従業員のオンボーディングエンゲージメントをどのように向上させますか？
HeyGenは静的なコンテンツをダイナミックなビデオ体験に変えることで、従業員のオンボーディングエンゲージメントを大幅に向上させます。AIアバターとプロフェッショナルなボイスオーバー生成を通じて、新入社員が魅了され、重要な情報をより効果的に保持できるようにします。