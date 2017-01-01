究極のオンボーディングマイクロラーニングビデオメーカー
カスタマイズ可能なAIアバターで、魅力的な社員および顧客のオンボーディングビデオを簡単に作成できます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しいSaaS製品ユーザー向けに、主要な機能をステップバイステップで示す45秒の顧客オンボーディングビデオを開発してください。スクリプトからのテキストをビデオに変換し、明確な画面上の説明とポジティブなトーンで、明るく指導的なビデオを作成します。
小規模ビジネスオーナー向けに、オンボーディング用のマイクロラーニングビデオを簡単に作成できることを強調する30秒のインスパイアリングなセグメントをデザインしてください。HeyGenのテンプレートとシーンを活用し、テンポの速いモダンなビジュアルスタイルとアップビートなバックグラウンドミュージックで、迅速なセットアップとプロフェッショナルな結果を伝えます。
国際的なリモートチーム向けに、新しい内部プロセスを説明する50秒の包括的なオンボーディングモジュールを制作してください。HeyGenの字幕/キャプション機能を利用し、明確でアクセスしやすい、落ち着いた情報提供スタイルを採用します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてオンボーディングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、テキストコンテンツを動的なビデオプレゼンテーションに変換することで、魅力的なオンボーディングビデオを簡単に作成できるようにします。リアルなAIアバターと高品質なAIボイスオーバーを活用して、効果的な社員オンボーディングや顧客オンボーディング体験を提供できます。
HeyGenはマイクロラーニングビデオにどのような機能を提供しますか？
効果的なマイクロラーニングビデオのために、HeyGenはカスタマイズ可能なビデオテンプレートを豊富に提供しています。リッチなグラフィックス、ビデオ、音楽素材でコンテンツを簡単にカスタマイズでき、トレーニングを簡潔で視覚的に魅力的かつカスタマイズしやすくします。
HeyGenはパーソナライズされたオンボーディングマイクロラーニングビデオメーカー体験のためにAIアバターを利用できますか？
もちろんです。HeyGenは、バーチャルプレゼンターとして機能する高度なAIアバターを備えており、オンボーディングマイクロラーニングビデオメーカー体験にパーソナライズされたタッチを提供します。これにより、カメラを必要とせずに一貫性のある魅力的な説明ビデオキャラクターメーカーコンテンツを作成できます。
HeyGenは字幕やスクリプトなどの機能で効率的なビデオ制作をサポートしますか？
はい、HeyGenはAIによる自動生成スクリプトや自動字幕などの強力な機能でビデオ制作を効率化し、貴重な時間を節約します。また、デザインはデバイス間でのシームレスなコラボレーションをサポートし、ビデオプロジェクトのチームワークを向上させます。