オンボーディングメッセージビデオメーカー: 魅力的なウェルカムビデオを作成
AIアバターを使用して、簡単にパーソナライズされたウェルカムビデオを作成し、新入社員を本当に引き込むことができます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員に会社の文化を紹介するために、温かく、45秒の魅力的なウェルカムビデオを作成します。ビジュアル的には、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」から多様なストック映像を取り入れ、親しみやすい人間のようなナレーションを組み合わせて、活気に満ちた招待的な雰囲気を目指します。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用することで、この影響力のある「オンボーディングメッセージビデオメーカー」コンテンツを迅速に構築し、即座に帰属意識を育む「魅力的なビデオ」を作成できます。
新しい人事チームメンバーのために、会社の主要なポリシーとコンプライアンス要件を明確にする90秒の指導ビデオが必要です。この「オンボーディングビデオメーカー」コンテンツは、重要な情報を強調するためにシンプルなアニメーションやテキストオーバーレイを使用し、明確で教育的なビジュアルスタイルを採用し、正確なナレーションで補完されるべきです。普遍的な理解を確保するために、「字幕/キャプション」を簡単に生成し、HeyGen内での「スクリプト生成」を基にして、この重要なコミュニケーションを効率化します。
新しい営業およびクライアント成功担当者には、コア機能と利点を強調する包括的な2分間の製品概要が必要です。「従業員オンボーディングビデオメーカー」は、製品のUIを自信を持って示す「AIアバター」を備えた、ダイナミックでモダンなビジュアルプレゼンテーションを特徴とする必要があります。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を活用することで、さまざまなプレゼンテーションプラットフォームに最適化された「カスタマイズビデオ」出力を確保し、最大のインパクトを与えます。
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにAIを活用してパーソナライズされたオンボーディングビデオを作成しますか？
HeyGenは、高度な「AIアバター」とリアルな「ナレーション」を活用して、カスタム「オンボーディングメッセージビデオ」を作成する力を提供します。スクリプトから直接「魅力的なビデオ」を生成し、新入社員に一貫したプロフェッショナルな歓迎を保証します。
HeyGenを使用して従業員オンボーディングビデオを最速で制作する方法は？
HeyGenは、直感的な「スクリプトからのテキストビデオ」機能で「従業員オンボーディングビデオメーカー」のワークフローを簡素化します。既製の「オンボーディングビデオテンプレート」から始め、スクリプトを入力すると、HeyGenのAIがプロフェッショナルなビデオを迅速に生成し、自動「キャプション」を含めます。
HeyGenでウェルカムビデオのブランディングと外観をカスタマイズできますか？
もちろんです！HeyGenは、ロゴ、ブランドカラー、特定のビジュアルスタイルを組み込むことができる「ブランディングコントロール」を提供し、「ビデオをカスタマイズ」する要素を広範に提供します。さまざまな「テンプレートとシーン」から選択して、会社のアイデンティティに完全に一致する「ウェルカムビデオ」を確保できます。
HeyGenは完成したトレーニングビデオをどのように配布および共有するのに役立ちますか？
HeyGenは、さまざまな形式と「アスペクト比」で完成した「トレーニングビデオ」を「共有およびエクスポート」する柔軟なオプションを提供します。「従業員オンボーディング」コンテンツを簡単にダウンロードし、あらゆるプラットフォームや内部システムに対応できるようにします。