オンボーディングレッスンビデオメーカー：魅力的なトレーニングを作成
強力なスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、スクリプトをプロフェッショナルな社員オンボーディングビデオに迅速に変換します。
人事担当者向けに、基本的な会社方針を明確に紹介する45秒のプロフェッショナルなオンボーディングレッスンビデオメーカーのチュートリアルを開発してください。落ち着いた権威ある声と共に、明確で簡潔なビジュアルスタイルが必要です。HeyGenのAIアバターがどのようにこの重要な情報をシームレスに提示できるかを強調してください。
マーケターは、新しいソフトウェア機能の利点を完全にカスタマイズして説明する60秒のダイナミックな説明ビデオを制作できます。洗練されたモダンなビジュアル美学と自信に満ちたエネルギッシュなナレーションを採用し、このビデオはHeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、事前に書かれたスクリプトからコンテンツを作成する効率性を強調するべきです。
教育者向けに、学生に複雑なソフトウェアツールを示す50秒の指導ビデオが必要です。忍耐強く明確なビジュアルに、同期されたガイド音声トーンを伴わせ、HeyGenのボイスオーバー生成機能を通じて高品質なナレーションを追加する容易さを示してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはビデオ制作にどのようなクリエイティブコントロールを提供しますか？
HeyGenのクリエイティブエンジンは、カスタマイズ可能なテンプレートを使用して完全なカスタマイズを可能にします。ユーザーはブランドを簡単に統合し、多様なAIアバターから選択し、AIボイスオーバーを追加して、ビジョンに合ったアニメーションビデオを制作できます。これにより、プロジェクトに対する高いクリエイティブコントロールが保証されます。
HeyGenは魅力的な社員オンボーディングビデオの作成を簡素化できますか？
はい、HeyGenは効果的なオンボーディングレッスンビデオメーカーであり、企業がプロフェッショナルな社員オンボーディングビデオを簡単に作成できるようにします。AIアバターとスクリプトからのテキストビデオを活用して、新入社員向けの包括的で魅力的なトレーニングビデオを迅速に生成します。
HeyGenのAIビデオエージェントのコア機能は何ですか？
HeyGenは強力なAIビデオエージェントとして機能し、先進的な生成AIを使用してスクリプトからテキストビデオを変換します。これには、リアルなAIアバターの幅広い選択肢から選ぶ能力や、自然なAIボイスオーバーを生成する能力が含まれ、ビデオ制作を効率化します。
HeyGenは生成されたビデオのアクセシビリティと広範な魅力をどのように保証しますか？
HeyGenは、自動字幕/キャプションやAIボイスオーバー生成などの機能を統合して、ビデオのアクセシビリティとリーチを向上させます。これにより、AI生成ビデオドキュメンテーションを作成するための理想的な説明ビデオソフトウェアとなり、さまざまな視聴者にとって包括的で簡単に消化可能なものとなります。