迅速で魅力的なコースのためのオンボーディングレッスンジェネレーター
リアルなAIアバターを使用して、新入社員向けのトレーニングモジュールを変革し、オンボーディングプロセスを効率化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員やチームリーダー向けに、スムーズな社員オンボーディング体験を強調した60秒のインスピレーションビデオを作成します。ビジュアルスタイルは温かく歓迎的で、多様なAIアバターが仮想オフィス環境で自然に交流する様子を描きます。音声は励ましのあるマルチボイスの対話にします。HeyGenのAIアバターがどのように個別のガイダンスを実現し、新しいチームメンバーがすぐに繋がりを感じ、情報を得られるようにするかを強調します。
コンテンツ作成に苦労している中小企業のオーナーやL&Dプロフェッショナルを対象にした30秒のダイナミックなビデオを開発します。ビデオはエネルギッシュなトランジションを持つ高速なビジュアルスタイルで、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンのバリエーションとカスタマイズオプションを紹介します。エネルギッシュでモチベーショナルなバックグラウンドミュージックと明瞭なナレーションが視聴者を導き、HeyGenがオンボーディングレッスンジェネレーターの役割を簡素化する方法を示します。
トレーニングモジュールを強化したい企業トレーナーやマーケティング部門向けに、洗練された50秒のビデオをデザインします。ビジュアルスタイルは洗練され、ブランド化されており、カスタムブランディングがどのように各レッスンにシームレスに統合されるかを示します。洗練された権威あるナレーションが、HeyGenのAIレッスンプランジェネレーターと強力なナレーション生成がどのように一貫した高品質のトレーニング資料を提供し、組織の独自のアイデンティティを反映するかを説明します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なAIオンボーディングレッスンの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターと高度なスクリプトからビデオへの技術を使用して、スクリプトをダイナミックなビデオオンボーディングレッスンに変換します。これにより、コンテンツ作成プロセス全体が効率化され、新入社員向けの魅力的なトレーニングモジュールを迅速に開発できます。
HeyGenで作成したAIオンボーディングコンテンツのビジュアルブランディングをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは広範なカスタムブランディングコントロールを提供しており、会社のロゴや色をAIオンボーディングビデオにシームレスに組み込むことができます。また、多様なテンプレートとシーンを利用してeラーニングコンテンツをカスタマイズし、一貫したブランド体験を確保できます。
HeyGenの生成AIを使用した社員オンボーディングの利点は何ですか？
HeyGenは生成AIを活用して、社員オンボーディングプロセスを大幅に効率化し、複雑な機器や長時間の制作を必要とせずに迅速なビデオ作成を可能にします。これにより、非常に魅力的で個別化されたトレーニングコンテンツを迅速に作成し、貴重な時間とリソースを節約できます。
HeyGenはAIオンボーディングガイドの字幕やナレーションなどのアクセシビリティ機能をサポートしていますか？
はい、HeyGenは自動ナレーション生成と包括的な字幕を提供することで、AIオンボーディングガイドのアクセシビリティを向上させます。これにより、トレーニングモジュールが包括的で多様な労働力にとって理解しやすくなり、新入社員の体験が大幅に向上します。