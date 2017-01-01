HRマネージャーやトレーニング＆開発スペシャリストを対象にした45秒の魅力的なビデオを制作し、HeyGenがAIオンボーディングガイドメーカーとしてどのように機能するかを紹介します。ビジュアルスタイルはモダンでクリーンにし、アニメーションを使用して効率的なプロセスを強調し、明るく親しみやすいプロフェッショナルなナレーションを添えます。HeyGenのスクリプトからビデオへの変換機能を使用して、包括的で魅力的なオンボーディングコンテンツを作成する方法を示します。

