オンボーディングキットビデオメーカー：新入社員を即座に引き込む

AIを活用したスクリプトからのテキストビデオで、新入社員向けのプロフェッショナルなオンボーディングビデオを迅速に作成し、スケーラビリティを確保します。

HeyGenを活用した高度な「オンボーディングキットビデオメーカー」としての機能を示す1分間の技術概要ビデオを作成してください。このビデオは、スケーラブルなソリューションを求めるITマネージャーやL&Dプロフェッショナルを対象としています。ビジュアルスタイルは洗練されており、鮮明なグラフィックスとプロフェッショナルなAIアバターがプラットフォームの主要機能を説明し、明確で権威あるAIのナレーションが付随します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
HRプロフェッショナルや採用マネージャー向けに、HeyGenを使用した「従業員オンボーディング」の効率性を紹介する90秒の指導ビデオを開発してください。クリーンな企業美学を持つ魅力的でサポート的なビジュアルスタイルを採用し、「スクリプトからのテキストビデオ」がコンテンツ作成を劇的に簡素化する方法を強調します。重要な情報は親しみやすいAIのナレーションで提示され、重要なポイントは明確な字幕/キャプションで強調されます。
サンプルプロンプト2
グローバルなL&Dチームやトレーナー向けに、HeyGenのローカライズされたコンテンツを迅速に作成する能力を強調する45秒のダイナミックな「トレーニングビデオ」ショーケースを制作してください。多様な「テンプレートとシーン」と多様なAIアバターの間で素早くカットするエネルギッシュなビジュアルスタイルを採用します。プラットフォームの多様性を示すプロフェッショナルでアップビートなAIのナレーションを使用し、シームレスな多言語アプリケーションを示唆します。
サンプルプロンプト3
製品マネージャーやカスタマーサクセスチーム向けに、複雑なソフトウェア機能に焦点を当てた2分間の「顧客オンボーディング」ガイドまたは「製品デモビデオ」を作成してください。明るいステップバイステップのビジュアルと安心感のあるAIのナレーションで提示し、豊富な「メディアライブラリ/ストックサポート」が明確さをどのように向上させるかを示します。最後に、さまざまなプラットフォームに対応する「アスペクト比のリサイズとエクスポート」の適応性を示し、一貫したブランディングを確保します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

オンボーディングキットビデオメーカーの使い方

AIを活用したツールで新入社員やクライアント向けの魅力的でプロフェッショナルなオンボーディングビデオを迅速に作成し、トレーニングプロセスを効率化します。

1
Step 1
スクリプトを貼り付けるかテンプレートを選ぶ
オンボーディングメッセージをテキストとして入力するか、既成の「テンプレートとシーン」から選択して、ビデオの基盤を迅速に構築します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選ぶ
プロフェッショナルな「AIアバター」を選んでオンボーディングコンテンツを提示し、多様な外見と表情でメッセージを生き生きと伝えます。
3
Step 3
AIナレーションを生成する
複数の言語でプロフェッショナルな「ナレーション生成」を追加し、重要なオンボーディングメッセージが多様なグローバルオーディエンスに明確に響くようにします。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして配布する
柔軟な「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、磨き上げたオンボーディングビデオを任意のプラットフォームに適合させ、新入社員にすぐに共有できるようにします。

使用例

製品と顧客のオンボーディングを効率化

複雑な製品チュートリアルと顧客オンボーディングを、テキストから瞬時に作成された明確で魅力的な指導ビデオで簡素化します。

よくある質問

HeyGenはAIを使ってプロフェッショナルなオンボーディングビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIビデオジェネレーター技術を活用して、スクリプトを魅力的なオンボーディングビデオに変換します。ユーザーは多様なAIアバターから選択し、スクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、プロフェッショナルなオンボーディングビデオの制作時間と複雑さを大幅に削減できます。

HeyGenを使用してオンボーディングビデオのブランディングと外観をカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴ、色、特定のビジュアル要素をシームレスに統合できます。プロフェッショナルなビデオテンプレートから始めて、すべての従業員オンボーディングコンテンツにおいてブランドアイデンティティに完全に一致するようにカスタマイズできます。

HeyGenはスケーラブルな従業員および顧客オンボーディングのための理想的なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？

HeyGenのAIビデオジェネレーターはスケーラビリティを考慮して設計されており、従業員および顧客オンボーディングのための大量の指導ビデオを迅速に制作できます。即時更新や多言語サポートを含む機能により、トレーニングコンテンツが常に最新で、世界中の新入社員にアクセス可能であることを保証します。

HeyGenは多言語のナレーションをサポートしていますか？

はい、HeyGenは強力な多言語サポートとAIナレーションを提供しており、グローバルな労働力向けに包括的なトレーニングビデオを簡単に作成できます。この機能により、新入社員が母国語に関係なく、一貫して効果的なオンボーディングを受けられるようになり、オンボーディングキットビデオメーカーの体験が向上します。