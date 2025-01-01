オンボーディングイントロダクションビデオメーカー: 魅力的なビデオを作成
デザインスキルがなくても、プロフェッショナルなAIアバターを使用して、社員のオンボーディングやトレーニングビデオを簡単に作成できます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存の社員や製品ユーザー向けの45秒のクイックスタートガイドを作成し、新しい製品機能や社内チームのトレーニングに焦点を当て、簡潔でプロフェッショナルな指示を提供します。クリーンで情報豊かなビジュアルスタイルと権威あるナレーションを用いて、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用し、広範な制作を必要とせずに、書かれたコンテンツを魅力的なトレーニングビデオに変換します。
大規模な組織やHRマネージャーが多様なチームに対してオンボーディングを拡大することを目指した、30秒のダイナミックなイントロダクションメッセージを開発します。ビジュアルスタイルは洗練されており、インパクトのあるもので、明確なグラフィックと適応可能なナレーションを特徴とし、HeyGenのナレーション生成を通じて多言語ビデオに簡単に複製およびローカライズされ、世界中で一貫した効率的なウェルカム体験を保証します。
小規模ビジネスオーナーや技術的でないHRスタッフ向けにカスタマイズされた、90秒の魅力的なオンボーディングイントロダクションビデオはどうでしょうか？このビデオは、デザインや技術スキルがなくても、どれほど簡単にプロフェッショナルなコンテンツが作成できるかを示し、明るく親しみやすいビジュアルと親しみやすく明確なナレーションを使用します。HeyGenの字幕/キャプション機能によって、メッセージが新しいチームメンバー全員に普遍的に理解されるようにすることで、使いやすさとアクセスのしやすさを強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてユニークで魅力的なオンボーディングビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なビデオテンプレートを幅広く提供しており、特定のブランドやメッセージに合わせてウェルカムビデオやトレーニングビデオを簡単に調整できます。さまざまなシーンから選択し、メディアを追加し、プロフェッショナルなAIアバターを活用して、パーソナライズされたタッチを加えることができます。
HeyGenを使ってプロフェッショナルなオンボーディングイントロダクションビデオを作成するのにデザインや技術スキルは必要ですか？
いいえ、HeyGenはデザインや技術スキルがないユーザー向けに特別に設計されています。直感的なAIビデオメーカーが、全体の作成プロセスを簡素化し、誰でも高品質でプロフェッショナルなオンボーディングイントロダクションビデオを簡単に作成できるようにします。
HeyGenはどのようなAI機能を提供して、社員のオンボーディングコンテンツの作成を効率化しますか？
HeyGenは、先進的なAIアバターとスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、魅力的な社員オンボーディングビデオの作成を効率化します。これには、自然なナレーション生成と自動字幕生成が含まれ、チーム全体のアクセス性を向上させます。
HeyGenはどのようにして企業がウェルカムビデオの制作を拡大するのを可能にしますか？
HeyGenは、強力なAIビデオメーカー技術と多様なビデオテンプレートを使用して、オンボーディングビデオの制作を効率的に拡大することを可能にします。多言語ビデオを迅速に生成し、新入社員に対して一貫した企業文化メッセージを届けることができます。