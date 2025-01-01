オンボーディング紹介動画ジェネレーター: 魅力的な動画を作成
AIアバターを使用してプロフェッショナルな社員オンボーディング動画を作成し、新入社員のエンゲージメントを高め、プロセスを効率化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員向けに、活気あるチーム文化とオフィス環境を紹介する30秒の魅力的な動画を作成してください。ビジュアルスタイルは温かく招かれるようなもので、実際の社員が交流するダイナミックなショットを使用し、インスピレーションを与える背景音楽で補完します。このシームレスなオンボーディング動画メーカー体験は、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用し、事前にデザインされたレイアウトから迅速にカスタマイズして新しいチームメンバーを効果的に歓迎します。
既存の社員を対象に、新しい会社方針やソフトウェアの更新を紹介する60秒の説明動画を開発してください。ビジュアルの美学はプロフェッショナルで明確であり、アニメーションキャラクターを使用して複雑な情報を簡素化し、クリアで権威あるナレーションでサポートします。この動画は、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して、すべての詳細が正確かつ魅力的に伝えられるように、完全なカスタマイズオプションを示しています。
新入社員向けに、初期オリエンテーション中の主要な会社の利点を要約する15秒のダイナミックなハイライトリールを制作してください。ビジュアルスタイルはテンポが速く視覚的に魅力的で、アニメーションテキストとエネルギッシュな背景音楽を特徴とし、事前に書かれたスクリプトから直接生成されます。この効率的な作成は、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用し、プレーンテキストをインパクトのあるAIオンボーディング動画に変換し、瞬時に注意を引き、重要な情報を迅速に伝えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてAIオンボーディング動画をより魅力的でクリエイティブにしますか？
HeyGenはリアルなAIアバターとアニメーションキャラクターを使用して、社員オンボーディングのための非常に魅力的な動画を作成する力を与えます。その強力な機能により、完全なカスタマイズが可能で、あなたのクリエイティブなビジョンが実現し、新入社員に強い印象を与えます。
HeyGenにはオンボーディング動画作成プロセスを簡素化するためのどのようなリソースがありますか？
HeyGenはプロフェッショナルな動画テンプレートの豊富なライブラリを提供し、広範なグラフィック、動画、音楽アセットを備えています。これらのリソースは、どのオンボーディング動画メーカーにとってもプロセスを簡素化し、洗練されたコンテンツの迅速な作成を可能にします。
HeyGenは既存のスクリプトをプロフェッショナルな紹介動画に変換できますか？
もちろんです。HeyGenはオンボーディング紹介動画ジェネレーターとして優れており、あなたの書かれたスクリプトをシームレスに魅力的な動画に変換します。私たちのプラットフォームはテキストからビデオへの機能とボイスオーバー生成を活用し、プロフェッショナルでアニメーション化された動画を簡単に作成します。
HeyGenは社員オンボーディング動画のカスタムブランディングをサポートしていますか？
はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、社員オンボーディング動画が会社のアイデンティティに完全に一致するようにします。ロゴ、ブランドカラー、カスタムフォントを簡単に統合し、すべてのオンボーディングプロセスコンテンツにわたって完全なカスタマイズが可能です。