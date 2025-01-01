オンボーディング指導ビデオメーカー: 魅力的なトレーニングを作成
使いやすいビデオテンプレートとAI生成のナレーションで、社員のオンボーディングとトレーニングを効率化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーがチームのために標準作業手順書（SOP）を効率的に作成するための45秒のプロフェッショナルな指導ビデオを開発してください。ビジュアルスタイルはクリーンで正確であり、落ち着いたナレーションと画面上のテキストハイライトを使用して、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、書かれたコンテンツを魅力的なビデオドキュメントに変える方法を示します。
革新的なマーケティングチームを対象にした60秒のプロモーションビデオを作成し、最先端のコンテンツ作成ツールを探求する意欲を引き出します。この魅力的なビデオは、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用し、ジェネレーティブAIプラットフォームの可能性を多様なシーントランジションとカスタムバックグラウンドミュージックで鮮やかに紹介し、新しいビデオテンプレートとクリエイティブな制作ワークフローをインスパイアします。
忙しい人事マネージャー向けに、30秒の簡潔な説明ビデオを制作し、新しいスタッフを迅速かつ効果的にオンボードする方法に焦点を当てます。効率的で直接的なビジュアルスタイルとフレンドリーなトーン、画面上の箇条書きを組み合わせ、HeyGenのナレーション生成を活用して、効果的な社員トレーニング資料の作成のスピードと容易さを強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてオンボーディング指導ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは直感的なオンボーディング指導ビデオメーカーとして、多様なカスタマイズ可能なビデオテンプレートを提供します。ユーザーはAIスクリプトツールを活用して、魅力的なコンテンツを迅速に生成し、自分のクリエイティブな資産を組み込むか、HeyGenの豊富なメディアライブラリから選択することができます。
HeyGenのジェネレーティブAIプラットフォームはアニメーションキャラクターとリアルなナレーションを作成できますか？
はい、HeyGenは強力なジェネレーティブAIプラットフォームであり、アニメーションキャラクターとリアルなAI生成のナレーションを使用して魅力的なビデオを作成することができます。これにより、社員のオンボーディングとトレーニング体験を豊かにカスタマイズできます。
HeyGenはビデオSOPとドキュメント作成にどのような機能を提供しますか？
HeyGenはテキストをビデオに簡単に変換することで、ビデオドキュメントとSOPの作成を効率化します。このプラットフォームは簡単な共有をサポートし、チームがビデオで協力し、新しい社員を迅速にオンボードするための明確なビジュアル標準作業手順書を提供します。
HeyGenエディターを使用して社員トレーニングビデオをどのようにカスタマイズできますか？
HeyGenエディター内で、ロゴや色などのブランディングコントロールを調整することで、社員トレーニングビデオを完全にカスタマイズできます。自分のクリエイティブな資産を統合するか、HeyGenの多様なメディアライブラリから選択して、すべてのビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。