Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しいソフトウェアユーザー向けに、複雑なアプリケーションインターフェースを案内する詳細な90秒のトレーニングビデオを設計してください。明確で段階的な画面上のビジュアルと落ち着いた指導的なAIナレーションを使用し、HeyGenのAIアバターを最大限に活用して情報を明確かつプロフェッショナルに提示します。このビデオは、AIビデオジェネレーターによって生成された包括的なトレーニングビデオとして効果的に機能します。
HR部門とトレーニングマネージャー向けに設計された、インパクトのある45秒のオンボーディングビデオを制作し、カスタムブランドコンテンツがどれほど迅速に作成できるかを示します。ビデオにはダイナミックで企業的なビジュアルとアップビートなバックグラウンドミュージック、そして自信に満ちた声をフィーチャーし、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して効率的なオンボーディングビデオメーカーとしての作成プロセスを簡素化します。
グローバルチーム向けに包括的な75秒のオリエンテーションビデオを作成し、ローカリゼーションを考慮した会社の基本情報を提供します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで多様性に富み、明確なナレーションとHeyGenの多言語字幕/キャプションを伴い、新しい従業員全員にアクセス可能にします。これにより、オンボーディングビデオが幅広い視聴者に届くことを保証します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
デザインスキルなしで魅力的なオンボーディングビデオを作成するためにHeyGenはどのように役立ちますか？
HeyGenは直感的なツールを使用してプロフェッショナルで効果的なオンボーディングビデオを制作する力を与えます。多様なビデオテンプレート、AIアバター、豊富なグラフィックスを活用し、アニメーションやデザインの経験がなくても、あなたの社員オンボーディングビデオを際立たせます。
トレーニングビデオを生成するためにHeyGenが提供するAI機能は何ですか？
HeyGenは高度なAI機能を活用してビデオ作成を効率化し、リアルなAIナレーションとダイナミックなAIアバターを使用してテキストをビデオに変換します。この生成AIプラットフォームは、高品質なトレーニングビデオの制作を効率的かつスケーラブルにします。
指導ビデオのブランディングとコンテンツをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは指導ビデオのための広範なカスタマイズオプションを提供します。ブランディングを簡単に統合し、スクリプトを編集し、特定の更新や異なる視聴者に合わせた複数のバージョンのビデオを作成することで、一貫性のある関連性のあるコンテンツを確保します。
HeyGenはグローバルチーム向けのオンボーディングコンテンツの作成をサポートしていますか？
はい、HeyGenはグローバルチームをサポートするよう設計されており、オンボーディングビデオのローカリゼーションを可能にします。さまざまな言語で字幕とAIナレーションを簡単に生成し、世界中の従業員にとってアクセス可能で影響力のある指導ビデオを保証します。