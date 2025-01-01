オンボーディングハンドブックビデオメーカー：新入社員トレーニングを簡素化

HeyGenのAIプレゼンターを使用して魅力的な社員オンボーディングビデオを作成し、トレーニングを記憶に残るものにし、効率的にします。

サンプルプロンプト1
新旧スタッフが迅速に参照できるように、オンボーディングハンドブックから重要な会社方針を明確にする60秒の簡潔な指導ビデオを作成してください。このビデオは、プロフェッショナルで明確なビジュアルスタイルを持ち、インフォグラフィックで重要なポイントを強調し、HeyGenの「AIアバター」を使用して情報を権威ある形で提示し、「字幕/キャプション」でアクセシビリティと記憶を強化します。
サンプルプロンプト2
HRプロフェッショナルやトレーニングマネージャーが、AIビデオ作成プラットフォームを使用してオンボーディングビデオを簡単に作成できることをどのように迅速に理解できるでしょうか？これに答えるために、ダイナミックな30秒のプロモーションピースを制作し、クイックカットと熱意あるナレーションを特徴とし、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を使用してコンテンツを簡単に統合し、魅力的なビジュアルを構築する方法を紹介します。
サンプルプロンプト3
新入社員の初期の「オンボーディングビデオ」体験において重要な、50秒の本格的な「チーム紹介」ビデオを開発し、入社するチームメンバーに個別の紹介を完全にカスタマイズできるようにします。このビデオは、活気に満ちた個人的なインタビュースタイルのビジュアルを採用し、環境音楽をバックに流し、HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を活用して多様なプラットフォームでの共有を可能にし、「スクリプトからのテキストビデオ」機能で洗練された最終ナラティブを提供します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

オンボーディングハンドブックビデオメーカーの使い方

オンボーディングハンドブックをAIで魅力的なビデオに変換します。新入社員プロセスを簡素化し、すべてのチームメンバーに記憶に残るスタートを提供します。

1
Step 1
テンプレートを選ぶかスクリプトを作成
多様なオンボーディングビデオテンプレートから選択し、新入社員向けのコンテンツを迅速に構築します。
2
Step 2
AIプレゼンターとビジュアルを追加
リアルなAIアバターでビデオを強化し、ハンドブックを新入社員に案内し、豊富なメディアアセットで補完します。
3
Step 3
ボイスオーバーとブランディングを適用
自然な音声のボイスオーバーを生成してコンテンツをナレーションし、会社のブランドアイデンティティに合わせて完全にカスタマイズします。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
完成した社員オンボーディングビデオを簡単にエクスポートし、スマートな共有機能を利用して広く配布します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なハンドブック情報を簡素化

複雑な会社方針や手続きをAIアバターとボイスオーバーで明確で理解しやすいビデオセグメントに分解します。

よくある質問

HeyGenは新入社員向けのオンボーディングビデオの作成をどのように効率化しますか？

HeyGenのAIビデオ作成プラットフォームは、企業が魅力的なオンボーディングビデオを迅速に制作できるようにします。高度なAIプレゼンターとカスタマイズ可能なテンプレートを使用することで、広範な制作スキルがなくてもプロフェッショナルな社員オンボーディングビデオコンテンツを効率的に作成でき、オンボーディング体験をシームレスにします。

HeyGenは効果的なオンボーディングビデオをデザインするためにどのようなクリエイティブなカスタマイズオプションを提供しますか？

HeyGenは、多様なオンボーディングビデオテンプレートとAIアバターを備えた完全なカスタマイズを提供します。豊富なグラフィック、ビデオ、音楽アセットを統合し、AI生成のボイスオーバーを使用して、ブランドの特定の要件に正確に合わせたオンボーディングビデオを作成し、効果的にします。

HeyGenのオンボーディングハンドブックビデオメーカーを使用するには、事前のビデオ編集経験が必要ですか？

いいえ、HeyGenのオンボーディングハンドブックビデオメーカーは、ビデオ編集の経験がないユーザー向けに設計されています。直感的な生成AIプラットフォームとAI駆動の自動生成スクリプト、シンプルな編集ツールを組み合わせることで、誰でも簡単に高品質なビデオを作成でき、ビデオドキュメンテーションを簡素化します。

HeyGenは多様なグローバルチームをサポートするためにオンボーディングビデオの翻訳を支援できますか？

はい、HeyGenのAIビデオ作成プラットフォームを使用すると、ビデオを簡単に複数の言語に翻訳できます。プロフェッショナルなボイスオーバーを生成し、自動的に字幕を追加することで、オンボーディングビデオがアクセス可能で、グローバルチームや新入社員に効果的にコミュニケーションできるようにします。