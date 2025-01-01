オンボーディングハンドブックビデオメーカー：新入社員トレーニングを簡素化
HeyGenのAIプレゼンターを使用して魅力的な社員オンボーディングビデオを作成し、トレーニングを記憶に残るものにし、効率的にします。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新旧スタッフが迅速に参照できるように、オンボーディングハンドブックから重要な会社方針を明確にする60秒の簡潔な指導ビデオを作成してください。このビデオは、プロフェッショナルで明確なビジュアルスタイルを持ち、インフォグラフィックで重要なポイントを強調し、HeyGenの「AIアバター」を使用して情報を権威ある形で提示し、「字幕/キャプション」でアクセシビリティと記憶を強化します。
HRプロフェッショナルやトレーニングマネージャーが、AIビデオ作成プラットフォームを使用してオンボーディングビデオを簡単に作成できることをどのように迅速に理解できるでしょうか？これに答えるために、ダイナミックな30秒のプロモーションピースを制作し、クイックカットと熱意あるナレーションを特徴とし、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を使用してコンテンツを簡単に統合し、魅力的なビジュアルを構築する方法を紹介します。
新入社員の初期の「オンボーディングビデオ」体験において重要な、50秒の本格的な「チーム紹介」ビデオを開発し、入社するチームメンバーに個別の紹介を完全にカスタマイズできるようにします。このビデオは、活気に満ちた個人的なインタビュースタイルのビジュアルを採用し、環境音楽をバックに流し、HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を活用して多様なプラットフォームでの共有を可能にし、「スクリプトからのテキストビデオ」機能で洗練された最終ナラティブを提供します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは新入社員向けのオンボーディングビデオの作成をどのように効率化しますか？
HeyGenのAIビデオ作成プラットフォームは、企業が魅力的なオンボーディングビデオを迅速に制作できるようにします。高度なAIプレゼンターとカスタマイズ可能なテンプレートを使用することで、広範な制作スキルがなくてもプロフェッショナルな社員オンボーディングビデオコンテンツを効率的に作成でき、オンボーディング体験をシームレスにします。
HeyGenは効果的なオンボーディングビデオをデザインするためにどのようなクリエイティブなカスタマイズオプションを提供しますか？
HeyGenは、多様なオンボーディングビデオテンプレートとAIアバターを備えた完全なカスタマイズを提供します。豊富なグラフィック、ビデオ、音楽アセットを統合し、AI生成のボイスオーバーを使用して、ブランドの特定の要件に正確に合わせたオンボーディングビデオを作成し、効果的にします。
HeyGenのオンボーディングハンドブックビデオメーカーを使用するには、事前のビデオ編集経験が必要ですか？
いいえ、HeyGenのオンボーディングハンドブックビデオメーカーは、ビデオ編集の経験がないユーザー向けに設計されています。直感的な生成AIプラットフォームとAI駆動の自動生成スクリプト、シンプルな編集ツールを組み合わせることで、誰でも簡単に高品質なビデオを作成でき、ビデオドキュメンテーションを簡素化します。
HeyGenは多様なグローバルチームをサポートするためにオンボーディングビデオの翻訳を支援できますか？
はい、HeyGenのAIビデオ作成プラットフォームを使用すると、ビデオを簡単に複数の言語に翻訳できます。プロフェッショナルなボイスオーバーを生成し、自動的に字幕を追加することで、オンボーディングビデオがアクセス可能で、グローバルチームや新入社員に効果的にコミュニケーションできるようにします。