オンボーディングハンドブックジェネレーター：完璧なガイドを作成
カスタムオンボーディングドキュメントを簡単に作成。AIを活用した「テンプレートとシーン」で新入社員向けのポリシーと手順を効率化。
数分で驚くほどカスタマイズされたハンドブックを作成する方法を発見してください。この30秒のビデオは、忙しいHRプロフェッショナルやリクルーター向けに、スピーディーで視覚的にダイナミックなスタイルを必要とし、エネルギッシュな背景音楽とともにモダンなUIを紹介します。ナラティブは、ドラッグ＆ドロップエディターと豊富なテンプレートの力を強調し、HeyGenのテンプレートとシーン機能を使用して、会社のカスタマイズニーズにシームレスに統合される魅力的なイントロダクションビデオを迅速に構築する方法を示します。
AI従業員ハンドブックジェネレーターで、ポリシーとドキュメント管理の未来を探求してください。ビジネスリーダーやコンプライアンスオフィサー向けに設計されたこの60秒の情報ビデオは、スムーズなトランジションと明確な説明ナレーションを備えた権威あるビジュアルスタイルを採用します。コアメッセージは、AIを活用したツールがどのようにして重要なポリシーと手順をインテリジェントに生成するかを詳述し、HeyGenのAIアバターがこの重要な情報を信頼性とプロフェッショナリズムをもって提供する方法を紹介します。
新しい従業員の体験を、ブランドを真に反映した魅力的な従業員ハンドブックで変革しましょう。この15秒のインパクトのあるビデオは、スタートアップや従業員体験を向上させたい企業に最適で、魅力的で温かみのあるビジュアルスタイルとイラストアニメーション、インスパイアリングな音楽を特徴としています。よく作られたハンドブックがオンボーディングをどのように向上させるかを簡潔に示し、HeyGenのボイスオーバー生成が新しいチームメンバーに一貫した歓迎のトーンを確保し、ブランドアイデンティティを強化する方法を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは新入社員のオンボーディング体験をどのように向上させますか？
HeyGenはAIアバターとテキストからビデオへの技術を活用して、魅力的なビデオモジュールを作成し、従来のオンボーディングプロセスを変革します。これにより、企業は重要なポリシーと手順をカバーする動的で理解しやすいコンテンツで新入社員のオリエンテーションを効率化できます。
HeyGenは従業員ガイドラインのためにどのようなビデオコンテンツテンプレートを提供していますか？
HeyGenは、会社のポリシーと手順を明確に文書化するために特別に設計されたさまざまなプロフェッショナルテンプレートとシーンを提供しています。これらのテンプレートは、ユーザーが広範なデザイン経験を必要とせずに情報豊富なビデオガイドを迅速に作成するのに役立ちます。
HeyGenで作成したビデオコンテンツを会社のガイドラインに合わせてブランド化することは可能ですか？
はい、HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供しており、会社のロゴやブランドカラーでビデオコンテンツをカスタマイズできます。これにより、ビデオ従業員ハンドブックを含むすべての内部コミュニケーションが一貫したプロフェッショナルな外観を維持します。
HeyGenは重要な従業員へのお知らせや更新の配信をどのように支援しますか？
HeyGenは、さまざまなエクスポートオプションとアスペクト比のリサイズを提供することで、重要な従業員情報の配信を簡素化します。ビデオのお知らせをさまざまな内部コミュニケーションプラットフォームで簡単にダウンロードして共有し、全体のプロセスを効率化できます。