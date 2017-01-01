従業員トレーニングのためのオンボーディングガイドビデオメーカー

プロフェッショナルなテンプレートとシーンを使用して、ブランド体験を一貫させたオンボーディングビデオの作成を加速します。

新入社員向けに、フレンドリーなAIアバターを活用して会社の文化や重要な初期ステップを紹介する、60秒のアニメーションオンボーディングビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはクリーンでモダンにし、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して、すべての重要な情報がアクセスしやすく伝えられるように、熱意あるプロフェッショナルな声でナレーションを行います。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存の顧客向けに、新しいソフトウェア機能をデモンストレーションする45秒の簡潔なインストラクションビデオを開発してください。HeyGenの「テンプレートとシーン」を使用して、スクリプトからダイナミックなテキストからビデオへの視覚的に魅力的なシーケンスを迅速に組み立て、エネルギッシュで明確なビジュアルとオーディオスタイルを維持し、ユーザーがプロセスをスムーズに進められるようにします。
サンプルプロンプト2
営業チーム向けの新しい内部ソフトウェアプラットフォームのコアメリットを紹介する、詳細な90秒のAIオンボーディングビデオを作成してください。ビデオは洗練された企業ビジュアルスタイルを採用し、HeyGenの「スクリプトからのテキストからビデオ」機能を活用して機能を説明し、「メディアライブラリ/ストックサポート」を使用して関連するグラフィックで視覚的な説明を強化し、情報豊かで魅力的なプレゼンテーションを提供します。
サンプルプロンプト3
新しいコンプライアンス手順を学ぶチームメンバー向けに、明確さと記憶保持に焦点を当てた75秒の内部トレーニングビデオを設計してください。ビジュアルスタイルはシンプルで情報豊かにし、HeyGenの「ボイスオーバー生成」を使用して明確なナレーションを行い、「字幕/キャプション」を使用してアクセシビリティと理解を確保し、直接的でプロフェッショナルな聴覚体験を提供します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

オンボーディングビデオの作成方法

HeyGenのAIプラットフォームを使用して、複雑な情報を明確で歓迎的なガイドに変換し、新入社員向けの魅力的なオンボーディングビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
オンボーディングガイドのスクリプトをHeyGenに直接貼り付けます。AIが即座にテキストをダイナミックなビデオに変換し、テキストからビデオへの機能を使用してさらにカスタマイズする準備が整います。
2
Step 2
AIアバターを選択する
多様なAIアバターから選んでビデオを強化します。会社の文化を最もよく表すアバターを選び、オンボーディングメッセージを伝えます。
3
Step 3
ボイスオーバーとブランディングを追加する
HeyGenの高度なボイスオーバー生成機能を使用して、スクリプトからプロフェッショナルなボイスオーバーを生成し、コンテンツに明確で魅力的なナレーションを提供します。
4
Step 4
ガイドをエクスポートして共有する
オンボーディングガイドビデオを完成させ、希望の形式でエクスポートします。新しいチームメンバーとシームレスに共有し、オンボーディング体験を効率化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なオンボーディング情報を簡素化

複雑な会社の方針や手続きを明確で理解しやすいビデオ説明に変換し、従業員の理解を迅速にします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なオンボーディングビデオの作成を効率化しますか？

HeyGenは直感的なAIオンボーディングビデオメーカーとして機能し、高品質のオンボーディングビデオを効率的に作成できます。スクリプトを入力するだけで、HeyGenはテキストを魅力的なビデオコンテンツに変換し、リアルなAIアバターとプロフェッショナルなボイスオーバーを特徴とし、制作時間を大幅に短縮します。

HeyGenではブランド化された従業員オンボーディングのためにどのようなカスタマイズオプションがありますか？

HeyGenは、従業員オンボーディングビデオがブランドに合うように、幅広いカスタマイズを提供します。さまざまなテンプレートを利用し、ロゴや色などのブランドコントロールを組み込み、多様なAIアバターから選んで、ユニークでプロフェッショナルなオンボーディングガイドビデオを作成できます。

HeyGenを使ってテキストを洗練されたオンボーディングガイドビデオにすばやく変換できますか？

はい、HeyGenは強力なテキストからビデオへの機能を使用して、テキストからオンボーディングガイドビデオを非常に簡単に作成できます。高度なテキストから音声への技術と視覚効果を追加する能力により、スクリプトを数分でプロフェッショナルなビデオに変換し、複雑なビデオ編集を排除します。

従業員オンボーディング以外に、HeyGenのAIビデオプラットフォームを使用してどのような種類のハウツーガイドを作成できますか？

HeyGenの多用途なAIビデオプラットフォームは、従業員オンボーディング以外にも、製品チュートリアル、トレーニングモジュール、マーケティング説明など、さまざまなハウツーガイドやインストラクションコンテンツの作成に最適です。シームレスなカスタマイズと効率的なビデオ編集ツールを活用できます。