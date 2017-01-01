オンボーディングフロービデオメーカー: 魅力的な体験を作成
AIアバターを使用してパーソナライズされたオンボーディングビデオを簡単に作成し、従業員のエンゲージメントを向上させましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
HR部門の新入社員向けに、30秒のパーソナライズされたビデオオンボーディングメッセージをデザインしてください。このビデオは、会社のハイライトとチームリーダーからのパーソナライズされた歓迎メッセージの間をスムーズに移行する、魅力的で温かみのあるビジュアルスタイルを持つべきです。HeyGenのボイスオーバー生成を利用することで、フレンドリーでプロフェッショナルなトーンでメッセージをユニークにカスタマイズし、新入社員がすぐに価値を感じられるようにします。
既存のユーザーに新しいソフトウェア機能を示すことを目的とした、60秒の指導ビデオを開発してください。ビデオは、モダンでクリーンなビジュアルスタイルを持ち、複雑なステップを明確にするための指導オーバーレイと画面上のテキストハイライトを組み込む必要があります。HeyGenのテンプレートとシーンを利用することで、このオンボーディングビデオは迅速に組み立てられ、広範なデザイン作業なしでプロフェッショナルで一貫した外観を確保します。
オンライン教育プラットフォーム向けに、50秒のダイナミックで情報豊富なオンボーディングビデオを作成することを想像してください。新しい学生が学習環境をナビゲートする方法を案内します。ビジュアル要素には、アニメーショングラフィックスと主要機能の明確なデモンストレーションを含め、正確で励みになるオーディオトーンが伴います。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ変換機能を活用して、書かれた指示を効率的に魅力的なオンボーディングビデオに変換し、正確さとエンゲージメントを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてオンボーディングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、AI生成ビデオとリアルなAIアバターを活用することで、魅力的なオンボーディングビデオの制作を効率化します。私たちのプラットフォームは、プロフェッショナルなオンボーディングビデオをオンラインで簡単に作成できる効率的なオンボーディングビデオメーカーとして機能します。
HeyGenは新入社員向けのパーソナライズされたビデオオンボーディングをサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは、新入社員向けに高度にパーソナライズされたビデオオンボーディング体験を作成する力を提供します。カスタマイズ可能なオンボーディングビデオテンプレートとAIボイスオーバーを利用して、独自のオンボーディングプロセスを効果的に伝えることができます。
HeyGenは企業研修コンテンツのためにどのようなビデオ編集機能を提供していますか？
HeyGenは強力なビデオエディターとして機能し、魅力的な研修ビデオやビデオプレゼンテーションを作成するための充実した機能を提供します。ブランドコントロールを統合し、包括的なメディアライブラリを利用し、テキストからビデオスクリプトを直接生成することができます。
HeyGenは製品チュートリアルのためのオンボーディングフロービデオメーカーとして使用できますか？
はい、HeyGenは製品デモビデオやチュートリアルビデオを開発するための理想的なオンボーディングフロービデオメーカーです。私たちのプラットフォームを使用して、AIアバターと独自のメディアや画面録画コンテンツを組み合わせ、複雑なプロセスを視覚的かつ効果的に説明することができます。