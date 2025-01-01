オンボーディング効率ビデオメーカー：トレーニングを迅速化
ダイナミックなAIアバターを備えたAIビデオ作成プラットフォームで新入社員のオンボーディングトレーニングを自動化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーとHRマネージャー向けに、HeyGenを使った効果的なオンボーディングビデオの作成の簡単さを説明する60秒の解説ビデオが必要です。モダンでクリーンなビジュアル美学を採用し、「テンプレートとシーン」が実際に動作している画面録画セグメントを含め、魅力的なAIナレーションで強化します。このビデオは、HeyGenのオンボーディングビデオテンプレートがコンテンツを迅速にカスタマイズするのをどれほど簡単にするかを強調します。
企業トレーナーとL&Dプロフェッショナルが理想的な視聴者であるこの30秒のインパクトのあるビデオは、HeyGenのオンボーディングトレーニングの自動化能力を示すことを目的としています。ダイナミックでテンポの速いビジュアルスタイルで、関連するビジュアルのクイックカットを特徴とし、プロフェッショナルなAIナレーションでサポートされます。このビデオは、「スクリプトからのテキストビデオ」機能が包括的なトレーニングのためのAIによる自動生成スクリプトの作成をどのように簡素化するかを明確に示します。
新入社員とHRプロフェッショナル向けに、アクセス可能で包括的なAIオンボーディングビデオの利点を強調する50秒の心温まるビデオをデザインします。ビジュアルとオーディオスタイルは共感的で温かく、さまざまな職場環境で多様なAIアバターをフィーチャーし、「字幕/キャプション」で明確さを確保します。これがどのようにしてすべての人のオンボーディング体験を向上させるかを示します。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的でカスタマイズ可能なオンボーディングビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、編集可能なオンボーディングビデオテンプレートを豊富に提供し、AIアバターやユニークなデザインを使ってコンテンツを簡単にカスタマイズできるようにし、新入社員に対して創造的で記憶に残る紹介を実現します。
HeyGenはどのようなAI機能を利用してオンボーディングビデオの作成を効率化しますか？
HeyGenは、高度なAIアバター、リアルなAIナレーション、AIによる自動生成スクリプトを活用してオンボーディングトレーニングを自動化し、HRチームの効率と一貫性を大幅に向上させます。
HRチームがオンボーディングビデオにHeyGenを選ぶべき理由は何ですか？
HRチームは、HeyGenのAIビデオ作成プラットフォームを利用することで、高品質で一貫性のあるオンボーディングビデオを簡単に制作できるため、広範なビデオ制作スキルがなくても効果的なオンボーディング効率ビデオメーカーとして活用できます。
HeyGenはオンボーディングビデオの多様なコンテンツとブランディングをサポートしていますか？
はい、HeyGenはAIナレーション、ロゴなどのカスタムブランディングコントロール、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを含むリッチコンテンツの統合をサポートし、オンボーディングビデオが会社のアイデンティティに完全に一致するようにします。