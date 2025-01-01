オンボーディング教育ビデオ：今すぐエンゲージメントを高める
HeyGenのスクリプトからのテキストビデオを使用して、魅力的なオンボーディングビデオを迅速に生成し、トレーニングを標準化し、知識保持を確保します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
複雑な内部プロセスの知識保持を向上させるために、全従業員向けに明確で簡潔な60秒の「オンボーディングトレーニングビデオ」を作成してください。クリーンで指示的なビジュアルと正確なナレーションは、HeyGenの自動字幕/キャプションによって強化され、効果的なビジュアル指示を通じてすべての視聴者が重要な情報を把握できるようにします。
リモート従業員を新しいソフトウェアに引き込むためのダイナミックな30秒の「企業トレーニング」ビデオが必要です。迅速で「一口サイズのガイダンス」を提供します。HeyGenの豊富なテンプレートとシーン、メディアライブラリのサポートを活用して、バーチャルチームを情報で満たす現代的でエネルギッシュな視覚および音声体験を作成します。
重要な「健康と安全」プロトコルを強調する直接的な20秒の「オンボーディングトレーニングビデオ」を作成し、すべてのチームメンバーにとって重要な情報を簡単に理解できるようにします。このビデオは、シンプルなビジュアルと権威あるがアクセスしやすいナレーションを使用し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、どのデバイスでも完璧に表示されるようにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして従業員のオンボーディングビデオを改善できますか？
HeyGenはAIアバターとテキストからビデオへの機能を活用して、魅力的な従業員オンボーディングビデオの作成を効率化します。これにより、新入社員向けの一貫性のあるプロフェッショナルなビデオが可能になり、知識保持を向上させ、オンボーディングプロセスをより効率的にします。
HeyGenがオンボーディングトレーニングビデオコンテンツの開発に理想的な理由は何ですか？
HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートとナレーション生成を備えた強力なAIビデオジェネレーターを提供し、高品質なオンボーディングトレーニングビデオを迅速に作成できます。トレーニング資料を簡単に標準化し、すべての新入社員に対して明確で一貫性のあるビジュアル指示を確保します。
HeyGenは新入社員向けのウェルカムメッセージビデオを標準化するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenはAIアバターとブランディングコントロールを使用して、ブランドに一貫した新入社員向けのウェルカムメッセージビデオを制作できます。これにより、すべての新入社員が会社の文化に合ったプロフェッショナルで魅力的な第一印象を受けることができ、広範なビデオ制作の必要がありません。
HeyGenは新入社員向けの魅力的なアニメーション説明ビデオの作成をどのように支援しますか？
HeyGenは直感的なプラットフォームを使用して、新入社員向けのダイナミックなアニメーション説明ビデオの作成を簡素化します。AIアバターと豊富なメディアを使用してスクリプトを簡単にビデオに変換し、複雑な情報を理解しやすくし、オンボーディング教育ビデオ体験の初日から従業員のエンゲージメントを高めます。