オンボーディングチェックリストビデオメーカー：新入社員を引き込む
AIアバターを使用して動的なオンボーディングビデオをデザインし、従業員のエンゲージメントと知識の保持を向上させます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
チームリーダー向けに、新入社員に特定のオンボーディングチェックリストビデオメーカーのタスク（例えば、メールの設定）を紹介する30秒の簡潔な指導ビデオを作成してください。このビデオは、クリーンでモダンなビジュアルスタイルを採用し、わかりやすいアニメーションテンプレートと明瞭で情報豊富なナレーションを備えています。HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」を活用して、構造化されたステップを迅速に構築してください。
トレーニングマネージャー向けに、すべての新入社員を対象とした会社の主要ポリシーをカバーするオンボーディングビデオを作成するための60秒のプロフェッショナルなビデオを開発してください。ビジュアルとオーディオスタイルは権威あるが親しみやすく、明確で簡潔な言葉を使用し、画面上のテキストで強化されています。このビデオは、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用して、ポリシー文書をシームレスに魅力的なコンテンツに変換し、アクセシビリティのために自動「字幕/キャプション」でさらに強化します。
新しいチームメンバー向けに、部門マネージャーからの40秒のパーソナライズされた歓迎メッセージを想像してください。個人的なタッチでオンボーディングビデオを作成するのがいかに簡単かを示します。ビジュアルスタイルは励みとなり、フレンドリーで、チーム活動を示すメディアライブラリからの関連ビジュアルを組み込み、温かく明瞭なナレーションで強調します。HeyGenの強力な「ボイスオーバー生成」を活用して、メッセージを明確かつプロフェッショナルに伝え、「メディアライブラリ/ストックサポート」からの魅力的なビジュアルで補完します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なオンボーディングビデオを迅速に作成するのを助けてくれますか？
HeyGenは、AIを活用したツールとアニメーションテンプレートを使用して、高品質のオンボーディングビデオを簡単に作成できるようにします。直感的なインターフェースにはドラッグ＆ドロップの編集ツールがあり、プロフェッショナルなコンテンツを制作するためにスキルは必要ありません。
HeyGenを使用して特定のブランドを反映したオンボーディングビデオをカスタマイズできますか？
もちろんです！HeyGenでは、ブランドのロゴ、色、メディアを使用してオンボーディングビデオを完全にカスタマイズできます。また、豊富なメディアライブラリとAIアバターを活用して、新入社員にパーソナライズされた体験を提供できます。
HeyGenはオンボーディングビデオ用のAIアバターとボイスオーバーを提供していますか？
はい、HeyGenはオンボーディングビデオをホストするための多様なAIアバターを提供しており、先進的なボイスオーバー生成機能も備えています。これにより、複数の言語で明確で一貫性のあるプロフェッショナルなナレーションが可能です。
HeyGenをAIオンボーディングビデオメーカーとして使用する利点は何ですか？
AIオンボーディングビデオメーカーとしてのHeyGenは、ビデオ作成プロセス全体を効率化し、知識の保持と従業員のエンゲージメントを向上させる効果的で視覚的に魅力的なオンボーディングビデオを制作することができます。