新入社員向けに、HR部門がAIオンボーディングビデオメーカーを使用して、彼らの旅の最初のステップを明確に示す45秒の歓迎ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは明るくプロフェッショナルで、視聴者を重要な初期タスクに案内するフレンドリーなAIアバターをフィーチャーし、温かく明瞭なナレーションを添えてください。HeyGenのAIアバターを活用して、バーチャルガイドをパーソナライズし、一貫性のある魅力的な体験を確保してください。

